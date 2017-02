Syryjskie Siły Demokratyczne planują oblężenie Ar-Rakki

Będzie polegał na całkowitym oblężeniu syryjskiego miasta Ar-Rakka — podaje agencja Reuters, powołując się na anonimowego przedstawiciela kurdyjskich sił.

„Nadchodząca faza kampanii ma na celu całkowitą izolację Ar-Rakki" — poinformowało agencję źródło. „Aby to zrobić, trzeba dotrzeć do drogi łączącej Ar-Rakkę i Dajr az-Zaur " — dodał informator agencji. Rzecznik sojuszu SDF Talal Silo oznajmił, że obecnie trwają przygotowania do „nowych działań". Według niego rozpoczną się w „najbliższych dniach", dodatkowych informacji nie udzielił.