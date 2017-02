„Uratować królową": skandal wokół wizyty Trumpa w Wielkiej Brytanii nabiera rozpędu

© AP Photo/ Matt Dunham Trump trafił na listę zewnętrznych zagrożeń UE - wraz z Putinem i radykalnym islamem

27 stycznia May przekazała w Waszyngtonie prezydentowi USA zaproszenie od królowej do złożenia oficjalnej wizyty w Wielkiej Brytanii. Zaproszenie zostało przyjęte. Co ciekawe, królowa nie zaprasza nikogo z polityków z własnej inicjatywy, a tylko po rekomendacji rządu.

Tego samego dnia Trump podpisał dekret „Ochrona Narodu przed wjazdem zagranicznych terrorystów do Stanów Zjednoczonych", który zakazuje między innymi wjazdu do USA obywatelom siedmiu państw — Iranu, Iraku, Jemenu, Libii, Syrii, Somalii i Sudanu na okres 90 dni. Dekret wywołał falę oburzenia nie tylko w USA, ale i na całym świecie, również w Wielkiej Brytanii.

Natomiast dyplomata Peter Ricketts opublikował list otwarty w gazecie „Times", w którym proponuje "zobaczyć, jakim prezydentem będzie Trump, zanim rekomendować królowej zapraszanie go". Napisał również, że tak szybkie zaproszenie do złożenia wizyty państwowej w jego kraju nie ma precedensu: żaden prezydent amerykański nie dostępował zaszczytu zaproszenia przez królową Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszego roku sprawowania urzędu. W związku z tym Ricketts zadaje pytanie, "czy aby Mr. Trump zasługuje na ten wyjątkowy zaszczyt". Wezwał on premier May do „jak najszybszego działania" i obniżenia rangi wizyty Trumpa, aby nie stawiać królowej w jeszcze trudniejszej sytuacji.

Tymczasem sytuacja komplikuje się także dla samej May. Media podały, że Trump poinformował May w Waszyngtonie o przygotowywanym dekrecie, jednak premier wolała „przymknąć na to oczy", aby utrzymać dobre stosunki z USA.

„Mogę tylko powiedzieć, że premier tak rozpaczliwie chce doprowadzić do skutku Brexit, że postarała się nie zauważyć tego, aby nie rozkołysać łodzi. To po prostu wstyd" — napisał w Twitterze lider Liberalnych Demokratów Tim Farron.

Wszystkie te ataki odbywają się na tle fali protestów przeciwko dekretowi Trumpa , która przeszła w całej Wielkiej Brytanii i rosnącej liczby podpisów pod petycją z żądaniem odwołania oficjalnej wizyty prezydenta USA.

Tysiące ludzi wzięło udział w demonstracjach w takich miastach, jak Londyn, Birmingham, Manchester i Cardiff. Zgromadzeni przed rezydencją premier w brytyjskiej stolicy skandowali „Hańba May" i „Donald Trump musi odejść". Opublikowana na stronie parlamentu petycja zebrała już ponad 1 milion 600 tys. podpisów.