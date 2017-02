© AFP 2016/ Philippe Desmazes Fillon: Dla Ukrainy i Gruzji nie ma miejsca ani w UE, ani w NATO

Wcześniej Gruzja zdecydowała się przyjąć propozycję Gazprom Eksportu i otrzymywać wynagrodzenie za tranzyt „ błękitnego paliwa " z Rosji do Armenii w formie pieniężnej, a nie gazem. Ponadto, zgodnie z porozumieniem, Gruzja w razie potrzeby będzie otrzymywać z Rosji gaz nie za 215 dolarów za tysiąc metrów sześciennych, lecz za 185 dolarów. Gruzińscy opozycjoniści i 80 organizacji pozarządowych krytykują nowe porozumienie z Gazpromem i zwrócili się do rządu, aby opublikował umowę. Wezwano również ministra energetyki, aby przyjechał do parlamentu i odpowiedział na pytania dotyczące kontraktu.

„Głównym powodem, dla którego zebraliśmy się dzisiaj, jest przypomnienie rządowi o jego obowiązkach. Kierownictwo jest zobowiązane do ujawnienia wszystkich porozumień i trwających negocjacji" — powiedział dziennikarzom protestujący Wachtang Beridze.

Członek partii „Zjednoczony Ruch Narodowy" Gieorgij Oniani uważa za niedopuszczalne, że „społeczeństwo nie jest informowane o tym, jaką sumę otrzyma Gruzja za tranzyt 1 metra sześciennego gazu, zgodnie z przepisami jakiego kraju będą rozwiązywane spory w przypadku ich wystąpienia, czy kiedy konkretnie została podpisana umowa".

© Sputnik. Vitaliy Ankov Gazprom ostrzegł przed zagrożeniami związanymi z tranzytem gazu przez Polskę

Wcześniej minister energetyki Kacha Kaladze powiedział, że strona gruzińska nie może ujawnić szczegółów umowy, ponieważ to wymaga zgody obu stron.

Nową umowę z Gazpromem krytykuje również prezydent kraju Giorgi Margwelaszwili. Wcześniej rzeczniczka prezydenta Eka Miszweladze poinformowała, że w opinii głowy państwa strona gruzińska mogłaby zminimalizować straty podczas podpisywania nowej umowy z Gazprom Eksportem, a także że warunki nowej umowy są gorsze niż wcześniej.

Gruzja nie kupuje rosyjskiego gazu od 2007 roku. Głównym importerem jest Azerbejdżan. Do tej pory Gruzja otrzymywała 10% całkowitej wielkości dostaw rosyjskiego gazu do Armenii jako opłatę tranzytową. Umowa Gruzji z Gazprom Eksportem wygasła 1 stycznia. Negocjacje w sprawie nowej umowy były opóźnione ze względu na fakt, że Gazprom nalegał na wypłatę wynagrodzenia pieniędzmi, a nie gazem, jak proponowała Gruzja.