Bezpłatny hektar. Jak ujarzmić Daleki Wschód?

Nie trzeba siadać za kółkiem i pędzić z łopoczącymi chorągiewkami w stronę wschodzącego słońca. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej nadalniyvostok.rf i można przystąpić bezpośrednio do procesu wyboru działki na elektronicznej mapie.

Zainteresowanie przeprowadzką na Daleki Wschód nieprzerwanie rośnie

I w tym miejscu trzeba juz pomyśleć o tym, jak wykorzystać swój hektar przed kliknięciem na wolne miejsce. Do uprawy ziemi nadają się tylko niektóre obszary w Kraju Nadmorskim.

Państwo praktycznie nie ogranicza zakresu wykorzystania działki. Na stronie internetowej projektu są nawet przygotowane gotowe modele biznesowe wraz z wysokością potrzebnego kapitału w celu stworzenia fermy drobiu, fabryki wody butelkowanej, pasieki, gospodarstwa wędkarskiego lub myśliwskiego i wiele więcej. Przyjemność jest oczywiście droga. Nawet skromne gospodarstwo z królikami będzie kosztować trzy miliony rubli.

A jeszcze rozeznanie w terenie bywa trudne. „Ludzie, którzy wybierają działkę, często nie wiedzą, co to jest — nachylenie, wąwóz czy płaska powierzchnia — mówi jakucki ekolog Iwan Stepanow — w systemie informacyjnym nie widać tego. I mamy wiele przypadków, kiedy ludzie złożyli wnioski o działki już należące do innych”.

Innymi słowy, ten pośpiech nie jest konieczny. Ziemia będzie rozdawana do 2035 roku. I raczej nie powinno jej zabraknąć: wszędzie, oprócz okolic Władywostoku. Obszary te, według lokalnych władz, szczególnie upodobali sobie mieszkańcy Moskwy i Petersburga.

Startował drugi etap programu rozdawania ziemi na Dalekim Wschodzie

W ciągu 20 dni od wyboru działki Rosjanin otrzyma do podpisania projekt nieodpłatnego wykorzystania terenu. Po 3 latach od podpisania umowy trzeba będzie złożyć raport o tym, w jaki sposób użytkowany jest obszar. A następnie, po kolejnych 2 latach, można zarejestrować ją jako swoją własność lub załatwić dzierżawę.

W zasadzie można najpierw załatwić wszystkie formalności, a następnie określić konkretny rodzaj działalności, którym zajmiemy się na własnej ziemi. Mamy na to jeden rok. Wystarczająco dużo czasu, aby spróbować się tam dostać i zobaczyć działkę na własne oczy.

Prawdopodobnie głównym problemem projektu jest dostępność przydzielanych gruntów. Same „łakome kąski” są zlokalizowane w strefie w odległość od 10 do 20 km od zamieszkałych punktów. 20 lub więcej zamieszkałych obok siebie osób może zwrócić się do lokalnych władz o pomoc w zagospodarowaniu tego obszaru, budowę infrastruktury transportowej i socjalnej.

Według sondaży największy entuzjazm podbojem Dalekiego Wschodu wykazują Rosjanie w wieku od 18 do 24 lat — 20% respondentów.

„Sondaż z grudnia 2016 roku pokazał, że na Daleki Wschód chce się przenieść 14% obywateli Rosji. 6,5% odpowiedziało „zdecydowanie tak”, 7,5% — „raczej tak” — powiedział w Dumie Państwowej szef Ministerstwa Rozwoju Dalekiego Wschodu Aleksander Gałuszka. — Nawet 6,5% to ponad 10 milionów ludzi, co w porównaniu do sześciu milionów dwustu tysięcy ludzi na Dalekim Wschodzie to oczywiście bardzo, bardzo dużo”.

Miejscowi mieszkańcy usilnie radzą, aby najpierw ocenić wszystkie cechy klimatyczne regionu.

„Musimy najpierw przynajmniej spędzić zimę, aby zrozumieć, co to takiego i czy chcesz tu mieszkać — powiedział przewodniczący Społecznej Izby Obwodu Magadańskiego Jakow Radczenko. — Tutaj jest bardzo gorące lato, dość sroga zima. To susza, to powódź. Wszystko nie jest takie proste”.

Według prognoz biznesmenów z Dalekiego Wschodu, którzy chcą dostać darmowy hektar, w całym kraju będzie bardzo wielu chętnych, bo przecież to nic nie kosztuje. Jednak na przejazd zdecydują się jednostki, a reszta albo odstąpi obszar jakimś przebiegłym handlarzom zajmującym się skupem (jak w przypadku kuponów), albo spróbuje zająć się uprawą lasów, zatrudniając miejscowych.