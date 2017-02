Kto się będzie śmiał ostatni?

„W naszych archiwach jest 1138 dokumentów związanych z kandydatką na urząd prezydenta Francji Marine Le Pen" — czytamy na profilu WikiLeaks na Twitterze.

WikiLeaks dysponuje również 3600 dokumentami dotyczącymi innego kandydata, byłego premiera Francji François Fillona. Wokół Fillona i jego żony zdążył już zresztą rozpętać się skandal związany ze śledztwem w sprawie podejrzeń o fikcyjne zatrudnienie Penelopy Fillon.

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth Exit 2017

Jak pokazują sondaże, jest wielkie prawdopodobieństwo tego, że Le Pen zwycięży w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Jeśli jednak dojdzie do drugiej tury, liderka „Frontu Narodowego" przegra z konserwatystą Fillonem lub centrystą Emmanuelem Macronem.

„Front Narodowy" występuje w obronie konserwatywnych wartości, nawołuje do ograniczenia imigracji i do przeciwdziałania eurointegracji. Na ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego partia uzyskała 25,4% głosów.