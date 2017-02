Do incydentu doszło we wtorek wieczorem czasu lokalnego. Do szpitala przewieziono dwóch rannych pracowników służb naziemnych. Jeden z nich zmarł, a drugi wyszedł już ze szpitala.

Wojskowi prowadzą śledztwo w sprawie incydentu.

JUST IN: One person killed, another injured during training exercise involving two F-16s at Holloman Air Force Base, New Mexico. pic.twitter.com/mAFlJ15tpV