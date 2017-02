UE chce rozwijać turystykę w Kosowie i Albanii

Zgodnie z planem KE firmy mają zwiększyć liczbę turystów w miastach Lezha i Kukës na północy i północnym wschodzie Albanii. Ich zadanie polega także na zapewnieniu wzrostu liczby turystów w zachodnich i południowych rejonach Kosowa, w tym w Mamuszu, Prizrenie, Deçanie i innych.

Ubiegający się o granty powinni złożyć projekty do 16 lutego. Jak podkreśla KE, ten program ma na celu przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego wspomnianych regionów i zacieśnienie ich więzi.

Serbski ekspert ds. bezpieczeństwa, dziennikarz Milan Babicz uważa, że celem takich inicjatyw jest integracja gospodarcza, polityczna i transportowa Kosowa i Albanii.