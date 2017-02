USA za Tillersona zwrócą uwagę na Azję Środkową

© AP Photo/ Sergei Chirikov, Pool Tillerson nie uznaje Krymu za część Rosji

Nowy sekretarz stanu USA Rex Tillerson został zaprzysiężony w nocy z środy na czwartek przez wiceprezydenta USA Michaela Pence’a. Oficjalna ceremonia odbyła się w Białym Domu w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Powrót do polityki Busha

„Tillerson jest osobą związaną z sektorem naftowo-gazowym. Oznacza to, że ​​USA będą poświęcać więcej uwagi kwestiom ropy naftowej i gazu ziemnego w polityce zagranicznej. Dla Rosji może stać się to poważnym problemem w regionie Kaukazu i Azji Środkowej” — powiedział ekspert RIA Novosti.

Według niego „Stany Zjednoczone w nowym etapie powrócą do polityki Busha i przeniosą podstawową uwagę z Ukrainy na przełom w Morzu Kaspijskim”.

„Będzie to aktywacja amerykańskiej gry w Gruzji, będą to próby przeniknięcia do Azerbejdżanu i próby odsunięcia Rosji od Azji Środkowej, prowadząc samodzielną pracę z Turkmenistanem, Uzbekistanem i, co jest dla nas szczególnie nieprzyjemne, z Kazachstanem. Więc musimy poczekać na nową próbę gry przeciwko SOW i próbę przeniknięcia do Azji Środkowej” — powiedział Fenenko.

USA będą negocjować

© AFP 2016/ CHRIS KLEPONIS Tillerson: USA potrzebują dialogu z Rosją

Ze swojej strony kierownik Centrum Badań Wojskowo-Politycznych ISK RAN, profesor wydziału globalnej polityki HSE Władimir Batiuk uważa, że ​​jest jeszcze bardzo ciężko mówić o amerykańskiej polityce wobec Rosji za Trumpa, ponieważ administracja jest jeszcze na samym początku procesu formowania.

„W każdym razie jest zrozumiałe, że nowa administracja raczej nie zajmie się zmianą reżimów, promocją demokracji i tym, w co lubiła się angażować poprzednia administracja. Najprawdopodobniej nowa administracja będzie wolała negocjować z kim sobie życzy, niezależnie od poglądów politycznych czy ideologicznych, w celu pokonania PI (zakazana w Rosji organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie)” — uważa ekspert.

Według niego w senacie Tillerson powiedział to, czego od niego oczekiwano usłyszeć — że nowa administracja będzie bronić interesów narodowych USA, jak to rozumieją w Waszyngtonie, a do tego będą to robić dość twardo. „A w tym sensie żadna przyjaźń z Rosją im nie przeszkodzi. W tym sensie tak, oni będą trzymać się właśnie tej polityki” — powiedział Batiuk.