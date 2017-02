MO Finlandii: „Zielone ludziki” mogą przenikać przez lukę w prawie

© Sputnik. Walerij Mielnikow Finlandia będzie współdziałać z Rosją w Arktyce, śledząc jednocześnie politykę sankcji

Minister Obrony Finlandii Jussi Niinistö uważa, że w fińskim ustawodawstwie jest „dziura, przez którą mogą przenikać zielone ludziki”. Przez „zielone ludziki” fiński minister rozumie „rosyjskich żołnierzy bez oznakowania, którzy zostali wykorzystani podczas aneksji należącego do Ukrainy Półwyspu Krymskiego”, wyjaśnia Yle.

Według Niinistö w fińskim ustawodawstwie obecnie „nie wystarczająco jasno” przewidziano, jak Fińskie Siły Obronne mogłyby zareagować na pojawienie się „niezidentyfikowanych” żołnierzy. „Mam na myśli grupę osób działających w imieniu innego państwa, ale które nie noszą jasnych znaków rozpoznawczych sił zbrojnych innego kraju” — uściślił minister obrony.

W związku z tym szef Ministerstwa Obrony Finlandii stworzył specjalną grupę roboczą, która ma ocenić potrzebę wniesienia zmian do ustawy o ochronie terytorium. Planuje się, że ta grupa robocza rozwiąże tę kwestię w połowie maja, czytamy w artykule. „Obecnie ustawa o ochronie terytorium opiera się o fakt, że żołnierze noszą określony mundur i pojazdy wojskowe są oznaczone znakami wojskowymi. W stosunku do takich formacji obecna ustawa o ochronie terytorium daje prawo do stosowania środków oddziaływania” — powiedziała w wywiadzie dla Yle Theia Pellikaynen, rządowy sekretarz z Ministerstwa Obrony.

Jednak sytuacji, jej zdaniem, nie można uznać za „nie do zaakceptowania”, ponieważ również obecne prawo pozwala Finlandii na podjęcie pewnych działań w przypadku nagłego pojawienia się na jej terytorium „zielonych ludzików”. Mowa raczej o potrzebie „uściślenia” prawa w taki sposób, aby była możliwość zastosowania ostrych środków siłowych „wobec takiego zagrożenia wojskowego, którego pochodzenie narodowe nie można być zidentyfikowane”, wyjaśnia Pellikaynen: „W Finlandii przyjęto, aby przepisy były jasne. W szczególności, jeśli mowa o znacznych pełnomocnictwach, w prawie dokładnie przewidziano, przeciwko komu i czemu można użyć siły”.

Praktyka rozpoznawania samolotów i statków morskich już istnieje. Jednak w odniesieniu do „żołnierzy bez znaków rozpoznawczych” oraz pojazdów w Finlandii nie ma jeszcze jasno określonych podobnych zasad, stwierdza Yle.