Czy wstąpienie Ukrainy do NATO będzie oznaczać rezygnację z Donbasu?

Wcześniej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że zamierza przeprowadzić referendum w sprawie wstąpienia państwa do NATO.

„Próba przeprowadzenia referendum w zakresie wstąpienia Ukrainy do NATO oznacza ostateczną rezygnację Kijowa z Donbasu. Po pierwsze, dlatego, że Donbas nie może brać udziału w tym referendum, po prostu fizycznie nikt nie może teraz zrealizować tego procesu. Po drugie, my już niejednokrotnie mówiliśmy, że jedno z najważniejszych żądań Donbasu polega na tym, że Donbas opowiada się za co najmniej przyjaznymi i sojuszniczymi stosunkami z Rosją, a to znaczy – przeciwko NATO” – oświadczył Zacharczenko.

Rada Najwyższa w grudniu 2014 roku wniosła zmiany w dwa przepisy, rezygnując z pozablokowego statusu państwa. Prezydent Petro Poroszenko oświadczył, że Ukraina powinna do 2020 roku zapewnić pełną zgodność sił zbrojnych z odpowiednimi siłami państw NATO. Eksperci uważają, że Ukraina nie może pretendować do członkostwa w NATO w ciągu najbliższych 20 lat.

Wcześniej były sekretarz generalny NATO Anders Fogg Rasmussen powiedział, że do wstąpienia Ukrainy do sojuszu wymagane jest spełnienie szeregu kryteriów, na których realizację potrzeba wiele czasu. Poza tym NATO nie przyjmuje państw, które mają spory terytorialne, a Ukraina pretenduje na Krym, który został częścią Rosji po referendum w marcu 2014 roku.