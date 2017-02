Kibice wybrali najpiękniejszą rosyjską hokeistkę

Konkurs odbył się wśród społeczności "Atomowy hokej" w sieci społecznościowej Vkontakte, przy wsparciu ligi.

Uważam, że to bardzo ważne, by pokazać, że w hokeju jest wiele pięknych i atrakcyjnych kobiet. Kobiecy hokej — to dyscyplina sportu, którą trzeba popularyzować, a podobne konkursy zwracają uwagę publiczności i szerokich mas — powiedziała Legkoduch.

Główną nagrodą w konkursie jest sesja zdjęciowa.