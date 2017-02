Głośne oświadczenia Petra Poroszenki są wiązane z tym, że kijowskie władze przeczuwają koniec i chcą udowodnić przywiązanie do zasad eurointegracji.

Wcześniej prezydent Ukrainy poinformował, że chce przeprowadzić w kraju referendum w sprawie wejścia do NATO.

© Sputnik. Andrey Stenin Putin wyjaśnił prowokacje Kijowa potrzebą „wybijania” pieniędzy z zagranicy

„Te wszystkie oświadczenia należy rozpatrywać w ogólnym kontekście przyciągania do siebie uwagi. Poroszenko zaczyna posuwać się do skrajnych metod, podkreślając swoje znaczenie i dążenie do eurointegracji. To jak ostatnie naboje, które pozostały ukraińskiemu prezydentowi" — oznajmił w wywiadzie dla RIA Novosti krymski senator, członek Komitetu Spraw Zagranicznych Rady Federacji Siergiej Cekow.

Zdaniem parlamentarzysty Ukrainie należałoby najpierw zapytać o opinię na ten temat sojusz północnoatlantycki.

„NATO nie szczególnie chce widzieć Ukrainę w swoich szeregach, tak samo jak UE wśród jej członków" — uważa polityk.

© AFP 2016/ Aleksiej Filippow UNICEF monitoruje sytuację dzieci w Donbasie

Cekow wyraził opinię, że Poroszenko już „przeczuwa koniec, koniec jego władzy i ideologii". Senator jest przekonany, że obecna polityka kijowskich władz nie doprowadzi do niczego dobrego, społeczeństwo jest podzielone, gospodarka leży w gruzach. Ukraina jako państwo zacznie odbudowywać się dopiero wówczas, gdy „będzie mogła na nowo nawiązać stosunki z Rosją" — podkreślił.

Rada Najwyższa Ukrainy w grudniu 2014 roku wniosła zmiany do dwóch ustaw, rezygnując ze statusu państwa niezaangażowanego. Nowa doktryna wojskowa kraju przewiduje wznowienie kursu do NATO: do 2020 roku Ukraina powinna zapewnić całkowitą kompatybilność swoich sił zbrojnych z siłami państw NATO. W połowie grudnia 2015 roku podczas wizyty Poroszenki w Brukseli Ukraina i NATO podpisały plan „współpracy obronno-technicznej".

Wcześniej były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen oświadczył, że wejście Ukrainy do sojuszu wymaga spełnienia szeregu kryteriów, co zajmie dużo czasu. Jednocześnie NATO nie przyjmuje państw zaangażowanych w spory terytorialne, a Ukraina ma zakusy na Krym, który stał się częścią Rosji na podstawie wyników referendum w marcu 2014 roku.