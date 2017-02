W nocnym ostrzale Awdijiwki zginęły dwie osoby

„Odnośnie ofiar ostrzału, według danych z godziny 08:00 (07:00 czasu polskiego — red.) informacja jest następująca: dwie ofiary — miejscowa kobieta i żołnierz GSCHS (Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych), trzech rannych — oficer GSCHS, zagraniczny fotoreporter i miejscowa kobieta, która została lekko ranna w wyniku trafienia pocisku w czteropiętrowy budynek i odmówiła hospitalizacji. Rannym zapewniono wszelką niezbędną opiekę medyczną” — napisał Żebriwski na Facebooku.

W przeddzień obserwatorzy Specjalnej Misji Monitorującej OBWE odnotowali w Analiczie czołgi i wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe.

Z kolei władze proklamowanej w trybie jednostronnym DRL oskarżyły Kijów o ostrzał Doniecka z systemu artylerii rakietowej „Uragan”. Według danych p. o. szefa administracji miasta Aleksieja Kulemzina zostało uszkodzonych pięć szkół i dwa przedszkola. Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych republiki poinformowało o dwóch ofiarach.

Wcześniej Ministerstwo Obrony Ukrainy oświadczyło, że „metr po metrze, krok po kroku, mając możliwość, nasi chłopcy bohatersko idą do przodu”. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nazwał to oświadczenie de facto potwierdzeniem ofensywnych działań Sił Zbrojnych Ukrainy, co stanowi naruszenie porozumień z Mińska.