Fallon uważa, że należy „pociągnąć do odpowiedzialności” portale, takie jak RT i Sputnik

„Częścią naszej odpowiedzi (na działania Rosji — red.) ze strony NATO i Zachodu powinny być bardziej agresywne działania w celu zwalczania fałszywej rzeczywistości, tworzonej za pomocą dezinformacji w radzieckim stylu” — powiedział Fallon, występując w czwartek w Uniwersytecie St Andrews w Szkocji z wielkim przemówieniem poświęconym Rosji.

„Kłamstwo może pokonać pół świata, zanim prawda założy buty. Powinniśmy pociągnąć do odpowiedzialności zasoby informacyjne, takie jak RT i Sputnik. W 2015 roku Ofcom uznał, że treść przekazów RT „albo znacząco wprowadzała w błąd, albo nie była należycie obiektywna” w kwestiach odnoszących się do Syrii i Ukrainy. Co za ironia, że jeden z tych programów nazywa się Truthseeker (Poszukiwacz prawdy)” — twierdzi Fallon.

W swoim przemówieniu Fallon wspomniał RT i Sputnika kilka razy w tym samym kontekście.