Czy w USA dojdzie do impeachmentu?

„Donald Trump zajmuje urząd prezydenta zaledwie od dwóch tygodni, a już 40% wyborców chce jego impeachmentu” — zaznacza PPP.

Jednocześnie przeciwko impeachmentowi opowiedziało się 48% respondentów, a 12% wstrzymało się od głosu.

Należy zauważyć, że tydzień temu 35% głosujących opowiedziało się za impeachmentem Trumpa.

Według sondażu około 52% wyborców wolałoby widzieć w roli prezydenta USA Baracka Obamę, a 43% woli Donalda Trumpa.

© Zdjęcie: Program Executive Office Soldier Follow/Staff Sgt. Pablo Piedra Trump grozi Meksykowi wysłaniem wojsk, aby powstrzymać „złych chłopców"

„Zazwyczaj nowo wybrany prezydent jest u szczytu swej popularności i przechodzi okres «miodowego miesiąca», obejmując urząd. Ale Donald Trump po raz kolejny tworzy historię, ponieważ imponującą część wyborców już chce jego impeachmentu, a większość wyborców chciałaby powrotu Baracka Obamy” — powiedział szef Public Policy Polling Dean Debney.

Opinie Amerykanów są podzielone również w odniesieniu do dekretu migracyjnego Trumpa: 47% poparło go, 49% było przeciwko. Przy tym 52% respondentów uważa, że ​​zakaz został przemyślany, aby ograniczyć wjazd do Stanów Zjednoczonych muzułmanom, a 41% ankietowanych nie zgadza się z tą oceną.

Badanie zostało przeprowadzone 30 i 31 stycznia z udziałem 725 zarejestrowanych wyborców. Błąd statystyczny nie przekracza 3,6%.

Konstytucja USA przewiduje impeachment prezydenta. W tym celu potrzeba decyzji dwóch trzecich członków Senatu. W całej historii kraju tylko dwaj politycy przeszli przez tę procedurę — Andrew Johnson w 1868 roku i Bill Clinton w latach 1998-1999. W obu przypadkach ich przeciwnikom nie udało się zebrać wymaganej liczby głosów.