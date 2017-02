W Luwrze miało dojść do zamachu? [WIDEO]

„Mężczyzna wykrzykiwał pogróżki i Allah Akbar!" - poinformował prefekt policji Michel Cadot. Atak nosi „najwyraźniej charakter terrorystyczny" - poinformował francuski premier Bernard Cazneuve.

Napastnik został poważnie ranny pięcioma kulami, w tym także w brzuch. Mężczyzna jest przytomny i został zabrany przez służby ratownicze. Wojskowy został lekko ranny w głowę.

Agresor miał ze sobą dwie torby. Żadna z nich „nie zawierała materiałów wybuchowych i nie stwarzała zagrożenia" - przekazał prefekt. W sprawie incydentu zostanie wszczęte śledztwo pod nadzorem prokuratora.

Terytorium okalające Luwr zostało otoczone przez policjantów wyposażonych w kamizelki kuloodporne. „W Paryżu, w dzielnicy Louvre, doszło do zdarzenia, które stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i jest traktowane w trybie priorytetowym przez siły bezpieczeństwa i oddziały ratunkowe" - napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych Francji, ostrzegając jednocześnie przed rozprzestrzenianiem fałszywych informacji.

Main #Louvre courtyard cordoned off after "serious incident" according to Int. ministry, unclear if entire museum evacuated pic.twitter.com/3Kr0ww3jnk