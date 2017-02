Donieck został ostrzelany z artylerii rakietowej

Ministerstwo Obrony DRL poinformowało wcześniej, że miasto zostało ostrzelane nocą z systemu artylerii rakietowej „Uragan” i „Grad”.

— Naniesiono kolosalne szkody miastu, infrastrukturze. Ucierpiało pięć szkół, dwa przedszkola. Zwołano nadzwyczajne posiedzenie — napisał p.o. szefa administracji Doniecka Aleksiej Kulemzin na swojej stronie na Facebooku.

© AFP 2016/ Aleksey Filippov W nocnym ostrzale Awdijiwki zginęły dwie osoby

Łącznie w ciągu doby siły bezpieczeństwa wystrzeliły w stronę republiki około 3,5 tysięcy min i pocisków. Ostrzelano 28 osiedli.

Moskwa nazwała ostrzał Doniecka przez ukraińskiej służby bezpieczeństwa „barbarzyńskim nalotem”. Rosyjski MSZ oświadczył, że takie działania naruszają międzynarodowe zobowiązania Kijowa.

Wcześniej powstańcy i ukraińscy zwierzchnicy resortu siłowego informowali o zaostrzeniu się sytuacji w Donbasie. Strony konfliktu oskarżają się nawzajem o intensywne ostrzały i próby natarcia na linii styku w rejonie Doniecka.

W środę Ministerstwo Obrony Ukrainy oświadczyło, że „metr po metrze, krok po kroku, mając możliwość, nasi chłopcy bohatersko idą do przodu”. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nazwał to oświadczenie potwierdzeniem ofensywnych działań Sił Zbrojnych Ukrainy, co stanowi naruszenie porozumień z Mińska.