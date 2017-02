© AFP 2016/ Chris J Ratcliffe Minister obrony Wielkiej Brytanii: Sputnika i RT trzeba pociągnąć do odpowiedzialności

„Spójrzcie na to, co dzieje się z Russia Today . Co miesiąc pretensje odpowiednich struktur, groźby zamknięcia, przez ostatnich kilka miesięcy cały świat zaangażował się w to, aby nie blokować ich rachunków” — powiedziała Zacharowa.

Przypomniała również, że Moskwa nie próbuje podzielić dziennikarzy na „dobrych i złych”. W szczególności Rosja nie anuluje wiz i nie pozbawia pracowników mediów akredytacji za to, co może wydawać się nieobiektywne.

Wcześniej brytyjski minister obrony Michael Fallon oskarżył rosyjskie media o dezinformację i powiedział o potrzebie „pociągnięcia do odpowiedzialności zasobów informacyjnych, takich jak RT i Sputnik”.