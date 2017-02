Łukaszenka oskarżył Rosję o naruszenie traktatów międzynarodowych

W środę na oficjalnym portalu informacji prawnej Rosji zostały opublikowane trzy rozporządzenia Federalnej Służby Bezpieczeństwa, z których wynika, że wzdłuż granicy z Białorusią zostanie utworzona strefa graniczna — w obwodzie pskowskim, smoleńskim i briańskim. Decyzja wchodzi w życie z dniem 7 lutego.

© Sputnik. Aleksiej Drużynin Łukaszenka ogłosił się głównym inspektorem praw Białorusinów

„Wyobraźcie sobie: istnieją międzynarodowe traktaty i porozumienia, a pewnego razu jeden minister, nieważne, że silny i z FSB, jednym pociągnięciem pióra przekreśla wszystkie te umowy, wydając swoje rozporządzenia — 801, 802, 803. To numery tych rozporządzeń… Minister jednym pociągnięciem pióra to przekreślił. Czy to jest normalne?” powiedział Łukaszenka w Mińsku podczas konferencji prasowej.

Wcześniej strona białoruska zezwoliła obywatelom 80 krajów na wjazd do kraju bez wizy na okres do pięciu dni. W ramach Związku Białorusi i Rosji obwiązuje ruch bezwizowy, w związku z czym cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają bez wiz do Mińska, mogą nielegalnie przedostać się na terytorium Rosji.

Państwowy Komitet Graniczny Białorusi zaznacza, że ustanowienie strefy przygranicznej jest wewnętrzną sprawą Rosji.