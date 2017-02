Czy Europa zbuduje swój Szlak Jedwabny?

© AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais Trump odrzucił plan ofensywy na Rakkę opracowany przez Obamę

Jeśli obliczenia pokażą, że ta arteria transportowa będzie korzystna, w Europie mógłby pojawić się własny Szlak Jedwabny.

„Zdecydowaliśmy się rozwijać nasze globalne idee” – powiedział niedawno w Belgradzie grecki premier Alexis Tsipras. Mowa nie tylko o szybkiej trasie kolejowej Belgrad-Saloniki, ale i o pomyśle połączenia obu miast – Belgradu i Salonik – za pomocą rzek. W ten sposób zaktualizowana została idea, która liczy sobie już ponad 100 lat.

W 2013 roku o tym projekcie mówił ówczesny minister górnictwa i zasobów naturalnych Serbii, a obecnie ambasador tego państwa w Chinach Milan Bacevic. W połowie tego roku chińska kompania "China Gezhouba" badała Wielką, Zachodnią i Południową Morawę i przygotowala specjalny raport. Wnioski Chińczykó były następujące: projekt budowy morawskiego kanału przez Serbię jest realny i uzasadniony z punktu widzenia produkcji energii elektrycznej, zaopatrzenia regionów w słodką wodę i nawodnienia gruntów rolniczych oraz ochrony przed powodzią.

W listopadzie zeszłego roku o projekcie mówił również prezydent Serbii Tomislav Nikolic. Wówczas w Belgradzie gościł on swojego macedońskiego odpowiednika George Iwanowa i oświadczył, że kanał Wardar-Morawa to historyczna szansa dla regionu, której Serbia i Macedonia, jeśli myślą o przyszłości, nie mają prawa stracić.

Wówczas podkreślono, że Chiny są gotowe znaleźć partnera finansowego do budowy kanału, jeśli odnośnie projektu porozumieją się Serbia, Macedonia i Grecja.

Sięgnijmy do historii. Projekt kanału Morawa-Wardar (albo szerzej: stworzenie szlaku transportowego Dunaj – Saloniki) po raz pierwszy sporządził profesor Wydziału Technicznego Uniwersytetu Belgradzkiego Nikola Stamenkovic już w 1904 roku. Amerykańska firma z New Jersey w 1908 roku przygotowała projekt drogi rzecznej. W 1909 zaczęło się przygotowanie serbsko-tureckiego porozumienia o budowie, ale po pewnym czasie wybuchły wojny bałkańskie i projekt został zamrożony. W 1961 roku Jugosławia i Grecja przygotowała nowy projekt, a eksperci ONZ w 1973 roku odwiedzili Jugosławię i zezwolili na realizację, a wspólnota europejska do 1990 roku finansowała niezbędne zmiany w rzece Wardar. Jednak wszystkie plany znów pokrzyżowała wojna i rozpad Jugosławii. Być może teraz staniemy się świadkami nowego etapu?

Profesor Wydziału Budowlanego Uniwersytetu Belgradzkiego Miodrag Jovanovic, który w latach 80-ych był jednym ze współautorów pracy, poświęconej potencjałowi rzeki Morawa, powiedział dla Sputnika, że kanał Dunaj-Morawa-Wardar to dla Serbii projekt nierealny, zasobów Belgradu wystarczy co najwyżej na tę rzekę, której poświęcił badania naukowe. Według jego słów, mowa o „faraońskim” projekcie, przewidującym wielki wkład finansowy i niestandardowe rozwiązania techniczne, a także poważne wydatki eksploatacyjne.

Dla realizacji takich projektów potrzebna jest silna gospodarka, na przykład chińska. Nie na próżno przecież Państwo Środka rozpoczęło walkę o europejskie rynki właśnie z południa. Na przykład, 67% udziału największego greckiego portu Pirej już jest w rękach chińskiego holdingu. Chińskie inwestycje w infrastrukturę transportową Europy Południowej zapewniają rolę „okna do Europy” dla Pekinu i Serbii.

Zgodnie z niektórymi ocenami, Chiny jako nowy lider gospodarczego globalizmu, potrzebowałyby 10 lat i około 15 mliardów dolarów, aby zbudować długo wyczekiwany kanał bałkański. Misja nie jest niewykonalna, ale pytanie, jak ułożyć listę priorytetów Chin i na jakim miejscu będzie w niej arteria transportowa.