Kreml skomentował finansowe pretensje Mińska do Moskwy

Zauważono, że to obciążenie kredytowe spoczęło jako dodatkowy ciężar na rosyjskim budżecie. Jednocześnie Moskwa kontynuuje udzielanie Mińskowi szeroko zakrojonej pomocy gospodarczej, politycznej i innej.

W służbie prasowej przypomniano również, że z powodu bezcłowych dostaw ropy naftowej na Białoruś od 2011 do 2015 roku Rosja straciła 22,3 miliardy dolarów.

Na Kremlu uznano również za nieprawdziwe oświadczenia Mińska o tym, że wprowadzenie stref pogranicznych na granicy z Białorusią narusza jakiekolwiek międzynarodowe porozumienia.

„Chcemy podkreślić, że to nie tak. Żaden reżim pograniczny nie został wprowadzony. Mowa o wprowadzeniu stref pogranicznych, sąsiadujących z granicą rejonów. Jest to związane z koniecznością reglamentacji wjazdu do rejonów przygranicznych obywateli państw trzecich” – wyjaśniono w służbie prasowej.

Na Kremlu panuje przekonanie, że sporne kwestie, łącznie z komercyjnymi, Moskwa i Mińsk powinny rozwiązywać spokojnie, drogą rozmów.