Wiadomo już, kiedy UE zniesie wizy dla obywateli Ukrainy

Aby rozwiązać ten problem najpierw musi zostać ostatecznie zaakceptowana możliwość zawieszania ruchu bezwizowego. Powołując się na „osoby dobrze zaznajomione z sytuacją w Brukseli”, media piszą, że może to potrwać do końca lutego. Omawianie zniesienia wiz dla Ukraińców prawdopodobnie rozpocznie się w marcu, odpowiedni dokument wpłynie do Parlamentu Europejskiego w kwietniu, a Rada Europy zajmie się nim w maju.

„Rozmówcy w Komisji Europejskiej i Radzie UE twierdzą, że ruch bezwizowy w Ukrainą zostanie zatwierdzony pod koniec wiosny, a zacznie obowiązywać latem. Najczęściej słychać głosy, że już w lipcu Ukraińcy będą jeździć do UE bez wiz” – zapewniają media.

2 lutego świstak Timka z uniwersyteckiej stacji biologicznej w obwodzie charkowskim przepowiedział Ukrainie liberalizację wizową z UE w 2017 roku. Jak powiedział jego opiekun Wiktor Tokarski, zwierzątko miało wybrać między dwiema tabliczkami, na których było napisane „ruch bezwizowy odroczony” i „ruch bezwizowy w 2017 roku”. Timka wybrał optymistyczny wariant.

W połowie grudnia 2016 roku prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oświadczył, że UE już niedługo podejmie decyzję ws. zniesienia wiz dla jego rodaków. – Spodziewamy się, że w bardzo krótkim czasie – w ciągu kilku tygodni – prace nad wdrożeniem ruchu bezwizowego zostaną zakończone – podkreślił. I dodał, że decyzję w tej sprawie podjęto w grudniu, ale do tej pory nie weszła ona w życie.