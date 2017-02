Uchodźcy zaczęli częściej wracać do ojczyzny

„Często słyszymy od uchodźców, że w ojczyźnie zachorował członek rodziny, do szpitala trafiło dziecko lub umiera krewny” — powiedział przedstawiciel duńskiego oddziału IOM Jacob Jorgensen.

© AP Photo/ Heribert Proepper Dania chce być mniej atrakcyjna dla imigrantów

Według niego inną przyczyną powrotu jest także zderzenie się z rzeczywistością, w której znajdują się uchodźcy i która jest daleka od tego upiększonego obrazu przedstawianego przez nielegalnych przewoźników. Dlatego dla wielu to właśnie powrót do domu, a nie czekanie w nieskończoność na azyl dla uchodźców na obczyźnie, jest postrzegane jako najlepsze rozwiązanie.

Według duńskiego IOM w ciągu ostatniego roku z własnej inicjatywy z Danii przy wsparciu organizacji wróciło do domu w sumie 532 osób, czyli dwa razy więcej niż w 2015 roku. Największą grupą, która wróciła do ojczyzny, byli uchodźcy z Iranu (37%) i Iraku (13%), a następnie na wykazie IOM wymieniono Rosję (11%), Afganistan (9%) i Ukrainę (8%).

© AFP 2016/ Scanpix Denmark AND Scanpix / Claus Bech Ciała uchodźców w zamrażarce: szokujące odkrycie w Danii

Tendencje dobrowolnego powrotu można zaobserwować również w innych krajach sąsiednich. Na przykład, zgodnie z IOM, w 2016 roku z Norwegii do ojczyzny wróciło 1600 uchodźców, z Finlandii — 2,1 tysiąca, donosi radio.

Według Ministerstwa do Spraw Imigracji Danii w 2016 roku liczba uchodźców starających się o azyl w kraju znacząco spadła w porównaniu z poprzednim rokiem i wyniosła 6235 osób. W 2015 roku, na przykład, duńskie władze zarejestrowały 21,3 tysiąca ludzi.

Zgodnie z przyjętym w Danii programem uchodźcy, którzy zwrócili się do władz o azyl przed 19 marca 2015 roku, mogą otrzymać do 20 tysięcy koron na dorosłego i 10 tysięcy koron na dziecko, jeśli będą chcieli dobrowolnie wrócić do domu.