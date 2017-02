Łukaszenko: Nie mam prawa znosić kary śmierci na Białorusi

© AP Photo/ Sergei Grits Łukaszenka oskarżył Rosję o naruszenie traktatów międzynarodowych

Białoruś jest jedynym krajem w Europie, gdzie obowiązuje kara śmierci. W 1996 roku odbyło się referendum w tej sprawie. Okazało się, iż 80,5% biorących w nim udział wyborców jest przeciwko zniesieniu kary śmierci. Jednak stosowanie tej kary jest uważane za główną przeszkodę w przywróceniu Białorusi statusu gościa specjalnego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

— Co mnie powstrzymuje? Po pierwsze, nie mam prawa znosić lub (wprowadzać – red.) moratorium na wykonywanie kary śmierci. Odbyło się u nas referendum. Gdyby tego plebiscytu nie było, zastanowiłbym się nad tym – powiedział Łukaszenko na konferencji prasowej w Mińsku.

Jego zdaniem już niedługo Europa sama zacznie wprowadzać karę śmierci.

— Nie śpieszcie się, już niedługo i Europa sama do tego dojdzie. W ogóle często im, Europejczykom, mówię: zacznijmy od Ameryki, zmuście ją do zniesienia kary śmierci i innych, od których bierzecie pieniądze, z kim się obejmujecie. Zacznijmy od nich. Oto one — podwójne standardy – ocenił białoruski prezydent.