Awdijiwkę kontroluje ukraińska armia, co nie podoba się mieszkańcom.

— To nie my przyszliśmy do nich, ale oni do nas. Więc niech idą sobie stąd – powiedziała przed kamerą emerytka, czekająca w kolejce po ciepły posiłek. Na pytanie, kogo ma na myśli, odpowiedziała, że „Ukrów”.

Mieszkańcy Awdijiwki pragną ciszy i spokoju – powiedział ktoś inny. – Przeszkadza nam to żyć. Jesteśmy już starszymi ludźmi i chcielibyśmy ciszy i spokoju. Urodziliśmy się podczas wojny i nasze życie dobiega końca podczas wojny – podkreślił mężczyzna.

Powstańcy i ukraińscy wojskowi poinformowali o eskalacji konfliktu w Donbasie. Strony oskarżają się wzajemnie o nasilenie ostrzałów i próby atakowania linii podziału w rejonie Doniecka.