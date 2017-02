Zwiastun filmu „Narzeczona". Najlepszy rosyjski horror początku 2017 roku

Nastia zdaje sobie sprawę, że być może popełniła błąd: otaczają ją dziwni ludzie, wszędzie przerażające zdjęcia, Iwan znika, a ją samą przygotowują do tajemniczej ceremonii, która ma odbyć się przed ślubem. Nastia tłumaczy sobie, że wszystkie cierpienia wkrótce się skończą, a ona będzie szczęśliwa. Prawda, ale tylko jeśli pozostanie wśród żywych.

Jest to trzeci film reżysera Światosława Podgajewskiego. Poprzednie produkcje „Queen of Spades: The Dark Rite" i „Vladenie 18" również zostały nakręcony w gatunku horroru. Film jest debiutem w pełnometrażowej produkcji dla aktorki Wiktorii Agałakowej. Charakterystyczną cechą „Narzeczonej" jest ciasny splot z krótką rosyjską tradycją fotografowania zmarłych, co miało miejsce we wczesnych etapach pojawienia się zdjęć.



Ciekawe fakty na temat filmu „Narzeczona"

— Światosław Podgajewski zaczął zajmować się reżyserią, marząc o kręceniu ekscytującego thrillera kryminalnego, ale jak do tej pory wszystkie jego filmy pełnometrażowe zostały nakręcone w gatunku horroru.

— Do zdjęć wykorzystano jeden z budynków w gospodarstwie Bratcewo, wcześniej przekształcony w tani hotel.