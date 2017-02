Amerykanie zażądali, by Rosja zaprzestała okupacji fikcyjnego kraju

© Sputnik. Maks Vetrov Czy wstąpienie Ukrainy do NATO będzie oznaczać rezygnację z Donbasu?

Większość uczestników dziennikarskiego eksperymentu twierdziło, że „orientują się” w sytuacji i potępią działania Moskwy. Rozmówcy Maupina nie potrafili jednak podać żadnych szczegółów tego „konfliktu”.

„Oczywiście. Rosja znana jest ze swojego agresywnego zachowania. Wydaje mi się, że ten kraj stara się wrócić do starej taktyki i podbić jak najwięcej terytoriów” – powiedział jeden z nowojorczyków.

„To samo próbowali zrobić w Gruzji, a teraz w Ukrainie. To ich standardowy schemat” – ocenił inny uczestnik eksperymentu.

Dziennikarz poprosił też nowojorczyków, by poradzili coś mieszkańcom Kyrgbekistanu. Amerykanie życzyli obywatelom „ciemiężonego kraju”, aby byli silni i niezłomni.

— Nie tracie nadziei. Jeśli nie USA, to inny kraj wyciągnie do was pomocną dłoń. Na świecie jest wiele państw o wysokiej moralności – zapewnił jeden z rozmówców.