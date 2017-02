© REUTERS/ Oh Dae-il/News1 Szef Pentagonu grozi KRLD druzgocącą odpowiedzią na atak jądrowy

Ukraińskie władze od początku 2017 roku podniosły o dwa razy płacę minimalną – do 3,2 tysięcy hrywien (około 118 dolarów).

„Według ocen NBU, wzrost wydatków na opłatę pracy, szczególnie dla małego i średniego biznesu, doprowadzi do większego spadku poziomu zatrudnienia, niż prognozowany wcześniej. Ogólna liczba pracowników formalnego sektora gospodarki w 2017 roku zmniejszy się o 9 % w prównaniu z 2006 rokiem. Wkład redukcji poprzez podniesienie płacy minimalnej wyniesie 5,4% (około 630 tysięcy osób – red.)” – głosi raport.

Zgodnie z raportem, obniżenie formalnego zatrudnienia będzie nieproporcjonalne – w większym stopniu odbędzie się kosztem małego i średniego biznesu, a także indywidualnych przedsiębiorców. To wyjaśnia się przede wszystkim prawie dwukrotnym zwiększeniem obciążenia podatkowego przedsiębiorców.

Podniesienie standardów społecznych miało miejsce na Ukrainie 1 stycznia: minimum egzystencji podniesiono do 1,544 tysiąca hrywien (ok. 57 dolarów), płaca minimalna została podwyższona o dwa razy – do 3,2 tysiąca hrywien (ok. 118 dolarów). Takie wskaźniki zostały przewidziane w budżecie państwowym Ukrainy na 2017 rok.

Według dokumentu, minimum egzystencji od 1 maja znów wzrośnie – do 1,624 tysiąca hrywien (ok. 60 dolarów), a od 1 grudnia do 1,7 tysiąca hrywien (ok. 62 dolarów).