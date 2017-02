MiG-35: tanio, terminowo, skutecznie

Jaki był powód pojawienia się takiej maszyny wojskowej? Z tym pytaniem Sputnik zwrócił się do pułkownika Makara Aksenienki — doktoranta nauk wojskowych, docenta i „działającego” pilota z doświadczeniem pilotowania samolotów różnych typów. W ekskluzywnym wywiadzie pułkownik Aksenienko powiedział:

„Moim zdaniem ta maszyna była potrzebna już wczoraj… W latach 90. i na początku lat 2000. w Rosji, mówiąc łagodnie, nierozważnie zredukowano lotnictwo myśliwsko-bombardujące, przenosząc jego zadania na samoloty «czysto» szturmowe i bombowce. Teraz znów zrozumiano, że Siły Powietrzno-Kosmiczne Rosji powinny posiadać maszynę, będącą w stanie zapewnić zarówno osłonę z powietrza dla wojsk na polu bitwy, jak i działać w głębi operacyjno-taktycznej, uderzając w punkty komunikacyjne, stanowiska dowodzenia i odpowiednie rezerwy wroga. Czyli rozwiązywać wielofunkcyjne zadania w przestrzeni powietrznej współczesnego pola walki. To bardzo dobrze, że kierownictwo kraju, dowództwo Sił Powietrzno-Kosmicznych , przemysł lotniczy poważnie zajęli się tym problemem”.

Nowa maszyna nie powstawała od zera, od „czystej kartki”, lecz wykonano głęboką modernizację MiG-29. Czy to była dobra decyzja? Czym wyróżnia się MiG-35 od „protoplasty”?

„Tak, oczywiście, jest to najtańszy i najszybszy sposób, aby dostarczyć armii pożądany system lotniczy, opierając się na stworzeniu rezerwy, na doświadczeniu w produkcji „29. rodziny” — samolotów z doskonałą aerodynamiką i solidnym zasobem modernizacji. Tą drogą idą również inne lotnicze potęgi. Już znane maszyny (na przykład F-15 i F-16) otrzymują nowe umiejętności bojowe, rozszerza się zakres uzbrojenia dzięki nowoczesnym systemom o wysokiej precyzji. Rosja przyjęła takie racjonalne podejście, wyposażając bardzo dobre w pilotażu MiG-29 w perspektywiczne systemy broni, zaawansowaną awionikę cyfrową, nowe silniki, środki radiolokacyjne, pokładowy kompleks obrony. W wyniku tego potencjał bojowy samolotu wzrósł co najmniej 2,5 razy. Może on stosować precyzyjne środki rażenia w odniesieniu do celów naziemnych, co jest bardzo ważne z punktu wsparcia sił lądowych”.

„W zasadzie radar ten pozwala rozwiązać szereg zadań zarówno w powietrzu, jak i w stosunku do celów naziemnych. Jednak on pod wieloma względami jest rewolucyjny dla rosyjskiego przemysłu i dla naszego lotnictwa. Oczywiście były z nim problemy. Wierzę, że teraz, gdy mówi się o rozpoczęciu prób samolotu i mowa o jego seryjnej produkcji, «choroby wieku dziecięcego» radaru «Żuk» zostały pokonane. W każdym razie przedsiębiorstwo produkujące tę stację — NGO «Fazotron» — ma dobre doświadczenie w rozwoju opracowań naukowych i inżynierskich. Ja osobiście wierzę w nasz sprzęt”.

„Jeśli mówimy o tym, co Rosja obecnie może i powinna mieć «dla siebie», MiG-35 jest zwycięskim i ​​ekonomicznym rozwiązaniem: optymalne rozwiązanie zadania przy minimalnych kosztach. I rosyjskich wojskowych ten samolot w zupełności zadowoli. Jeśli zaś chodzi o jego potencjał eksportowy, może on również być interesujący dla tych klientów rosyjskiego bojowego sprzętu lotniczego, jak Indie, Algieria, być może Indonezja, kraje Ameryki Łacińskiej. Myślę, że on znajdzie nabywców w Europie (w Serbii, a może nawet w Finlandii). Po tym wszystkim nie powinniśmy zapominać, że podstawa dla «35-tki» — MiG-29K — był pierwotnie tworzony dla eksportu. Ponadto zagraniczne precyzyjne bronie mogą być przystosowane do «struktury» samolotu. Tak więc MiG-35 znajdzie zagranicznego klienta. Ale przede wszystkim, powtarzam, Rosja musi wyposażyć w niego własne Siły Powietrzno-Kosmiczne”.