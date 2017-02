Współpraca wojskowo-techniczna Rosji i Iranu: życie po dostawach S-300

„Od 1 do 6 marca delegacja Komitetu będzie w Iranie. Zaplanowano spotkania ze specjalistyczną komisją irańskiego parlamentu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Obrony Iranu” — powiedział senator.

© Sputnik. Valeriy Melnikov Rosja zakończyła dostawy systemów rakietowych S-300 dla Iranu

Najbardziej aktywnym etapem współpracy wojskowo-technicznej między Iranem a Rosją w ostatnich latach była transakcja w dziedzinie obrony powietrznej — zakup przez Islamską Republikę rosyjskich S-300PMU-1. Kontrakt został w pełni zrealizowany przed końcem 2016 roku i stał się fundamentem, zdaniem Teheranu, do rozwoju nowych obszarów współpracy wojskowo-technicznej pomiędzy Rosją a Iranem.

Oprócz dostaw S-300, jakie jeszcze przyszłe projekty Iran i Rosja są obecnie gotowi omówić?

Swoją prognozę w wywiadzie dla Sputnika dał irański politolog, publicysta w kwestii polityki międzynarodowej i wzajemnych stosunków między Iranem a Rosją Shoeib Bahman:

„Współpraca wojskowa między Rosją a Iranem ma swoje początki jeszcze w okresie Związku Radzieckiego w czasie wizyty prezydenta Iranu Ali Akbara Rafsanjani w Moskwie (w 1989 roku — red.). A już potem, w latach 90. i na początku lat 2000., współpraca ta przeszła do aktywnej fazy — rozpoczęły się dostawy rosyjskiej broni do Iranu. Obecnie po transakcji z S-300, która z oczywistych względów została zrealizowana z krótką przerwą, możemy sądzić, że oba kraje zamierzają poszerzyć współpracę w tej dziedzinie, koncentrując się na zakupie już innej broni, niezbędnych struktur Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych Iranu. Współpraca wojskowo-techniczna Iranu i Rosji nie ogranicza się tylko do dostaw S-300.

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi Rakietowy system przeciwlotniczy S-300 na paradzie wojskowej w Teheranie 10

W ostatnich miesiącach trwały negocjacje między naszymi krajami. W szczególności omówiono kwestię dostaw rosyjskich samolotów wojskowych, myśliwców, broni lekkiej. Dlatego jest całkiem prawdopodobne, że na zbliżającym się spotkaniu w marcu będą omawiane już szczegóły takich dostaw.

Ponadto w tych latach współpracy rozwinął się również inny kierunek — szkolenia irańskich specjalistów wojskowych i technicznych. Powstała dobra praktyka. Jest oczywiste, że jeśli w dalszym ciągu będą dostarczane nowe rosyjskie bronie irańskim siłom powietrznym czy marynarce, to będzie niezbędne również wsparcie irańskim specjalistom przy integracji rosyjskiej broni i transferze ich technologii.

Ważnym punktem jest to, że w ciągu ostatnich dwóch lat zintensyfikowała się współpraca wojskowa między Iranem a Rosją na syryjskim froncie, przechodząc w ten sposób na płaszczyznę bojową. Prowadzone są wspólne operacje antyterrorystyczne. Więc poziom dwustronnej współpracy wojskowej między Iranem a Rosją nie ogranicza się wyłącznie do transakcji na dostawy broni.