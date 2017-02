Łotwa odgradza się od Rosji

Według jej słów jest ono potrzebne po to, by zapobiec przenikaniu do kraju nielegalnych imigrantów.

Ponadto na 65-kilometrowym odcinku łotewsko-rosyjskiej granicy zamontowano nowoczesny monitoring.

На границе Латвии с Россией установлено уже 23 км забора https://t.co/mH289qgAZN — RUS DELFI (@rusdelfi_lv) 4 lutego 2017

​Prace nad ogrodzeniem rozpoczęto w 2015 roku. Planowo zakończą się one w 2019 roku. W tym roku na uszczelnienie granicy wydzielono 6,3 miliona euro. Pieniądze zostaną wydane na wyposażenie odcinka o długości 150 kilometrów i 60 kilometrów płotu – powiedziała rzeczniczka.

Minimalna wysokość ogrodzenia wraz z drutem kolczastym wynosi 2,7 metra.

Granica rosyjsko-łotewska ciągnie się na długości 276 kilometrów. Jak pisze portal Delfi, ogrodzenie zostanie wzniesione tam, gdzie nie ma naturalnych barier (łączna długość takich odcinków wynosi 193 kilometry). Na realizację tego projektu przewidziano budżet w wysokości 17 milionów euro.