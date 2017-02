„Widzieliśmy, że obietnice o silnej armii, i o tym, że jej wszystkiego wystarczy — to nieprawda… Ta sytuacja pokazuje, że u nas póki co gotowi do walki są tylko ludzie i, niestety, bardzo zmęczyła ta wojna przez trzy lata. Zmęczyła bezczynność polityków, ich słaba dyplomacja i ich słaba niepewność — idziemy po zwycięstwo ceną wojny lub siadamy przy stole negocjacyjnym i kończymy wojnę pokojem” — powiedziała Sawczenko w rozmowie w talk-show „Ludzie. Hard Talk. LIVE” na kanale telewizyjnym „112 Ukraina”.

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert Sawczenko: Poroszenko to wróg narodu

W ukraińskiej polityce wybuchł skandal w związku z tym, że Sawczenko 7 grudnia 2016 roku odwiedziła stolicę Białorusi, gdzie spotkała się z szefami DRL i ŁRL. Później oświadczyła, że ​​na spotkaniu w Mińsku zobaczyła nie wrogów, lecz ludzi, z którymi trzeba negocjować. Wielu deputowanych Rady skrytykowało Sawczenkę za spotkanie z powstańcami. Później została ona wyrzucona z partii Batkiwszczyna w ukraińskim parlamencie, ale nie pozbawiona mandatu. Teraz Sawczenko jest bezpartyjnym posłem. Później Rada wykluczyła ją z ukraińskiej delegacji PACE.

© AP Photo/ Efrem Lukatsky Sawczenko zmusza do przypomnienia o Ukrainie… na dwa dni

Pod koniec stycznia powstańcy i ukraińskie siły bezpieczeństwa donosili o zaostrzeniu sytuacji w Donbasie. Strony konfliktu oskarżają się nawzajem o nasilenie ostrzałów i próby natarcia na linii styku w regionie Doniecka. Ukraińskie władze ogłosiły stan wyjątkowy w kontrolowanej przez zwierzchników resortu siłowego Awdijiwce, która znajduje się na przedmieściach Doniecka, ponieważ mieszkańcy miasta zostali pozbawieni wody, ogrzewania i światła. Według misji OBWE trudna sytuacja powstała również w kontrolowanej przez powstańców Jasynuwatej, która również znajduje się w pobliżu Doniecka.

Ministerstwo Obrony Ukrainy oświadczyło, że „metr po metrze, krok po kroku, mając możliwość, nasi chłopcy bohatersko idą do przodu”. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow nazwał to oświadczenie de facto potwierdzeniem ofensywnych działań Sił Zbrojnych Ukrainy, co stanowi naruszenie porozumień z Mińska.