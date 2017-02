Brak pieniędzy „przykuł" amerykańskie myśliwce do ziemi

Prawie dwie trzecie myśliwców pokładowych F/A — 18 Hornet i Super Hornet będących na wyposażeniu amerykańskiej marynarki wojennej nie są w stanie latać — pisze gazeta Defense News.

Według danych amerykańskiej gazety, 27% myśliwców przechodzi teraz obsługę techniczną, kolejne 35% czeka na niezbędną wymianę części zamiennych. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak pieniędzy na naprawę.

Według danych US Navy, aż 53% statków powietrznych (1,7 tys. jednostek) będących na wyposażeniu amerykańskiej marynarki wojennej nie może wzbić się w powietrze. Do ziemi „przykute" są samoloty bojowe, patrolowe, transportowe, a także śmigłowce.

© AFP 2016/ Str Przypomniała sobie staruszka Anglia czasy młodości

Na początku lutego szef Pentagonu James Mattis zarządził przygotowanie uzasadnienia rewizji budżetu wojskowego na 2017 rok w celu podwyższenia gotowości bojowej amerykańskich wojskowych w walce z „Państwem Islamskim". Generał zauważył, że rewizji zostanie poddany nie tylko bieżący, ale też przyszły rok i program obronny na lata 2019 — 2023.

Według informacji przedstawicieli amerykańskiej marynarki wojennej, w przypadku zwiększenia budżetu, należy skoncentrować się na konserwacji eksploatowanych maszyn, a nie na budowie nowych. „Nasze priorytety ogniskują się na gotowości do realizacji zadań bojowych. To bezwzględny warunek tego, by samoloty były w stanie latać, okręty i łodzie podwodne, pływać, i warunek tego, by wojskowi byli przeszkoleni i gotowi do działania" — reasumuje jeden z przedstawicieli US Navy.