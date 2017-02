Hiszpanie protestują przeciwko wspieraniu Kijowa

© Sputnik. Vitaliy Belousov Stone wezwał Trumpa do odtajnienia dokumentów dotyczących konfliktu na Ukrainie

Hiszpańscy aktywiści zorganizowali wiec przed budynkiem MSZ w centrum Madrytu, ostro krytykując hiszpański rząd. Zażądali oni nie tylko zaprzestania wspierania ukraińskich władz w „bezpośredni lub pośredni sposób", ale nawet zerwania stosunków dyplomatycznych z Kijowem. Przyczyną protestu jest gwałtowne zaostrzenie sytuacji na wschodzie Ukrainy. Hiszpańscy aktywiści winą obarczają władze Kijowa, które ich zdaniem, „rozpoczęły operację karną przeciwko ludności cywilnej Donbasu, naruszając porozumienia mińskie, które wykluczają używanie ciężkiego uzbrojenia".

Organizatorka akcji — rzeczniczka „Forum przeciwko imperialistycznej wojnie i NATO" Ángeles Maestro powiedziała, że protestujący "oskarżają Unię Europejską o wspieranie rządu, utworzonego w wyniku przewrotu państwowego i popieranego przez ludzi o poglądach nazistowskich".

© Sputnik. Alexey Vitvitsky UE będzie współpracować ze wszystkimi stronami ws. uregulowania konfliktu na Ukrainie

Protest przebiegał pod hasłem. Uczestnicy wiecu nieśli w rękach fotografie zniszczonych miejscowości na wschodzie Ukrainy, a także flagę Ługańskiej Republiki Ludowej.

Profesor Akademii Dyplomatycznej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rosji Lew Klepacki uważa, że protest hiszpańskich aktywistów jest symboliczny. Jego zdaniem ten wiec, choć to jednorazowa akcja, jest znaczący. To reakcja społeczeństwa na politykę Unii Europejskiej wobec Ukrainy.

„Przecież tak naprawdę oni protestują przeciwko wspieraniu wojennego nastawienia ukraińskich władz" — powiedział Lew Klepacki na antenie radia Sputnik.

Jednak jego zdaniem, oficjalny Madryt raczej nie usłyszy apeli uczestników wiecu.

„Niczego nowego, jak sądzę, nie będzie. To zwykła taktyka europejskich polityków — przedstawić wszystko jak mało znaczące, niewarte uwagi wydarzenie. (Hiszpański rząd — red.) postara się wszystko zamieść pod dywan. Również na samej Ukrainie nikt się o tym nie dowie. Ludność ukraińska, młodzież Ukrainy o wielu rzeczach nie wie — niezależnych mediów tam nie ma" — powiedział Lew Klepacki.

© REUTERS/ Gleb Garanich Ukraińskie Siły Zbrojne odmówiły wycofania ciężkiego sprzętu z Donbasu

W tym samym czasie w innej europejskiej stolicy — w Berlinie, odbyła się premiera filmu dokumentalnego pt. „Miasto frontowe Donieck", nakręconego przez niemieckiego dziennikarza Marka Bartalmaya. W ciągu dwóch lat udało mu się zebrać materiały, które mają na celu pokazanie europejskiemu widzowi, co naprawdę dzieje się w Donbasie. Jego autor pokazał zarówno ostrzały, jak i zniszczone domy i pracę ratowników, a także życie zwykłych ludzi w tych strasznych warunkach.

© Sputnik. John Trast Wojna, która miała zakończyć się w dwa tygodnie

„Naszym celem było zerwanie z pewnym abstrakcyjnym postrzeganiem tego rejonu, przede wszystkim po to, by pokazać na Zachodzie, że tam mieszkają nie jacyś żądni krwi separatyści i terroryści, którzy całymi dniami biegają po ulicach i rozstrzeliwują ludzi, a również ludzie, którzy mają marzenia i pragnienia, którzy muszą walczyć z tą sytuacją — opowiada dziennikarz, autor filmu Mark Bartalmay. To bardzo smutne, że jeden naród nie może się ze sobą zgodzić. Zupełnie nie rozumiem, z jakiego powodu oni ze sobą walczą. To tak, jakbym przyjechał do Saksonii i powiedział: «Nie podoba mi się wasz dialekt i wszystkich was tu trzeba powystrzelać»."

W najbliższym czasie autorzy dokumentu planują zaprezentować film także w innych niemieckich miastach, a być może również w Austrii.