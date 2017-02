„Tymoszenko usiłuje podnieść się w rankingu politycznym"

„Uważam, że trwa walka o władzę między elitami politycznymi na Ukrainie . Oczywistym jest fakt, że nie ma żadnej spójności w ich dzialaniach, każdy stara sie zaistnieć jako ten bardziej korzystny dla Zachodu, a nie dla narodu ukraińskiego" — deputowany skomentował wezwanie Tymoszenko do wprowadzenia stanu wojennego w Donbasie. Według niego wielu ukraińskich polityków, w tym i Tymoszenko, nie interesują sprawy współobywateli.

Jestem przekonany, że naród ukraiński nie chce wprowadzenia stanu wojennego, ponieważ pociągnie to za sobą niepotrzebne ofiary. I jeśli ktoś myśli, że będą to tylko ofiary po stronie DRL i ŁRL to jest w głębokim błędzie — podkreslił parlamentarzysta.

Wcześniej Tymoszenko poinformowała o potrzebie wprowadzenia stanu wojenngo na południowym wschodzie Ukrainy i wezwała władze w Kijowie do twardej obrony zdania, że konflikt w Donbasie to „wojna Rosji przeciwko Ukrainie".