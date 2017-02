„Strategiczne Siły Jądrowe Chin pewnym krokiem zbliżają się do poziomu Rosji i USA”

Z kolei Ministerstwo Obrony ChRL nazwało ostatni wystrzał najnowszego chińskiego międzykontynentalnego pocisku balistycznego DF-5C „zwykłą próbą naukowo-badawczą”. Wiadomość o udanym teście nowej wersji rakiety DF-5 pozwala na ponowną ocenę perspektyw rozwoju chińskich sił jądrowych — zaznacza w swoim komentarzu rosyjski ekspert wojskowy Wasilij Kaszyn.

© AP Photo/ Ng Han Guan MSZ Chin nazywa domysłami dane o rozmieszczeniu pocisków na granicy z Rosją

Przede wszystkim staje się jasne, że mimo rozpoczęcia rozwoju potężnej rakiety na paliwo stałe DF-41, mobilnej i zdolnej do przenoszenia wielokrotnych głowic o niezależnym naprowadzaniu, nie oczekuje się w najbliższej przyszłości wycofania z uzbrojenia rakiet na paliwo ciekłe. Chińskie władze nie zamierzają ograniczać się do utrzymania i modernizacji istniejącej floty około 20 pocisków DF-5. Chiny zwiększają inwestycje w tworzenie nowych modyfikacji tych pocisków, więc w ciągu najbliższych dekad one nigdzie nie znikną.

To z kolei pozwala na nowo spojrzeć na perspektywy wzrostu chińskiego arsenału nuklearnego. Wcześniej wydawało się prawdopodobne, że DF-41 zastąpią DF-5 i być może zostanie wyprodukowana dodatkowa partia tych pocisków. Obecnie wydaje się, że uzupełnią one istniejący arsenał DF-5.

Zalety DF-5 są oczywiste. Jest to potężny pocisk na paliwo ciekłe o masie startowej 183 ton. Jego energetyczne możliwości są tak wielkie, że ​​pozwoliły na stworzenie na jej podstawie rodziny kosmicznych rakiet nośnych. Może ona dostarczyć do Stanów Zjednoczonych potężną głowicę z dziesięcioma blokami bojowymi i środkami przezwyciężania obrony przeciwrakietowej.

© AP Photo/ Huang Jingwen Media: Chiny rozmieściły pociski międzykontynentalne przy rosyjskiej granicy

Z drugiej strony, pocisk nie jest mobilny, jest umieszczany w tunelach lub silosach i ma długi czas przygotowania do startu, który ​​dla jednego z jego wariantów wynosi 30-60 minut, a dla innych — do dwóch godzin. Niewielka liczba wyrzutni dla tych pocisków może zostać zniszczona przez pierwsze uderzenie wroga. Wdrożenie w ich głowicach indywidualnie naprowadzanych bloków prowokowałoby tylko prawdopodobnego przeciwnika do zadania pierwszego uderzenia w warunkach kryzysu. Środki na rzecz podniesienia przeżycia systemów pocisków DF-5, takie jak tworzenie dużej liczby fałszywych wyrzutni, rozmieszczenie części rakiet w tunelach itp., tylko częściowo rozwiązują problem.

Teraz sytuacja się zmieniła. Po pierwsze, DF-5 nie są już jedynym chińskim nośnikiem broni jądrowej, który może sięgnąć terytorium USA. Niebezpieczeństwo stanowią również mobilne systemy DF-31, DF-41. Po drugie, Chiny tworzą własny system ostrzegania przed atakiem rakietowym i strategiczny system obrony przeciwrakietowej. Można również przewidzieć, że po licznych modyfikacjach czas przygotowania do startu nowych wersji DF-5 udało się znacząco skrócić.

W związku z rozwijaniem systemów wczesnego ostrzegania i systemu obrony przeciwrakietowej Chiny mogą mieć realną szansę korzystania z tych pocisków przy naniesieniu ataku wyprzedzającego. Uwzględniając zachowane znaczne podobieństwo konstrukcji tego pocisku z rakietami nośnymi z rodziny CZ-2, chiński przemysł może rozpocząć masową produkcję tych pocisków być może z rozwijaniem do 10-15 nowych pocisków tej klasy rocznie. Te pociski byłyby tańsze w produkcji niż te na paliwo stałe, miałyby dłuższą żywotność. Ogranicznikiem dla ich liczby mogą stać się możliwości kompleksu broni jądrowej oraz możliwość stworzenia infrastruktury.

Zatem stopniowo pojawia się coraz więcej powodów, aby oczekiwać od Chin spektakularnego przełomu, który przybliży je w ciągu kilku lat pod względem możliwości strategicznych sił jądrowych do poziomu USA i Rosji. Doprowadzi to do radykalnych zmian w zasadach gry w regionie Azji i Pacyfiku.