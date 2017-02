ONZ: Apel o zaprzestanie działań bojowych w Donbasie nie został usłyszany

„Jednogłośne wezwanie do całkowitego i trwałego zawieszenia broni nie zostało usłyszane. Chociaż liczba doniesień o naruszeniach sytuacji w kwestii bezpieczeństwa spadła po 4 lutego” — czytamy w raporcie Biura za okres 29 stycznia — 6 lutego.

Ankieta Czym poskutkuje zaostrzenie się sytuacji w Donbasie? Kijów zdobędzie Donieck

USA ingerują w konflikt, co przyśpieszy jego rozwiązanie

Doprowadzi tylko do pogorszenia się sytuacji mieszkańców Donbasu, innych zmian nie będzie Wszystkie ankiety

Według wstępnych ocen OCHA od 1 stycznia do 3 lutego zginęło co najmniej 12 cywilów, a 51 zostało rannych, przy czym siedem zgonów odnotowano w dniach od 29 stycznia do 3 lutego, a 41 osób zostało rannych. „Przyczyną zranień były ostrzały artylerii, czołgów i wieloprowadnicowych systemów rakietowych „Grad” — czytamy w dokumencie.

ONZ 31 stycznia już oświadczała, że jest zaniepokojona nasileniem starć w rejonie Awdijiwka i wezwała do ich zaprzestania. Później Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła oświadczenie, w którym wezwała do natychmiastowego przywrócenia rozejmu.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres 3 lutego ponownie wyraził swoje zaniepokojenie eskalacją konfliktów na wschodzie Ukrainy i wezwał wszystkie strony do pełnego przestrzegania zawieszenia broni i zapewnienia dostępu do strefy konfliktu pracownikom organizacji humanitarnych.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Sawczenko o zaostrzeniu konfliktu w Donbasie

Opublikowany w poniedziałek raport OCHA informuje, że zostały uszkodzone linie energetyczne w Awdijiwce i Gorłówce, zostały przerwane dostawy energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków w Doniecku, zakłócono pracę sieci wodociągowej, zaopatrującej Mariupol. Prowadzone prace rekonstrukcyjne, jak poinformowano, są praktycznie bezsensowne, ponieważ linie są ponownie uszkadzane. Załogi remontowe 5 lutego były w stanie przywrócić dostawy energii elektrycznej w Awdijiwce, jednak ostrzały znów zagrażają infrastrukturze.

„Trwające ostrzały stanowią również duże zagrożenie w pobliżu zakładów przemysłowych i stacji wodnych ze składami chloru. W przypadku uszkodzenia konsekwencje mogą doprowadzić do katastrofy ekologicznej” — czytamy w raporcie.