Ankieta Czym poskutkuje zaostrzenie się sytuacji w Donbasie? Kijów zdobędzie Donieck

USA ingerują w konflikt, co przyśpieszy jego rozwiązanie

Doprowadzi tylko do pogorszenia się sytuacji mieszkańców Donbasu, innych zmian nie będzie Wszystkie ankiety

Powodem takich działań jest naruszenie rozejmu na Ukrainie, w tym ostrzał terytorium kontrolowanej przez Siły Zbrojne Ukrainy Awdijiwki, za który odpowiedzialność Waszyngton zrzucił na Moskwę. Taką inicjatywę złożono w projekcie nowej rezolucji, która wpłynęła do Izby Reprezentantów USA od czterech Republikanów, prawdopodobnie związanych z ukraińskim lobby w Waszyngtonie. Politycy zostali wymienieni na oficjalnej stronie organizacji „Ukraiński Kongresowy Komitet Ameryki”. Warto zauważyć, że część oskarżeń z tekstu projektu rezolucji pojawiła się dwa dni wcześniej na stronie ambasady Ukrainy w USA na Facebooku.

W projekcie dokumentu, który trafił do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, czterej Republikanie oskarżają Moskwę o eskalację na wschodzie Ukrainy, pomimo faktu, że Rosja nigdy nie była stroną konfliktu w Donbasie.

„Według amerykańskiej misji przy OBWE 30 stycznia 2017 roku gwałtownie wzrosła liczba naruszeń zawieszenia broni w Donbasie ze strony rosyjskiej, a w stronę ukraińskiego miasta Awdijiwka wystrzelono ponad 2,3 tysiąca pocisków artyleryjskich i rakiet — czytamy w tekście projektu rezolucji. — W wyniku ostatnich ostrzałów w Awdijiwce w mrozie bez ogrzewania, wody i energii elektrycznej uwiezionych zostało około 17 tysięcy osób, w tym około 2,5 tysiąca dzieci”.

Jednocześnie projekt rezolucji wzywa do wprowadzenia nowych antyrosyjskich sankcji. Autorzy nalegają, że musi go przyjąć amerykańska Izba Reprezentantów.

„Oświadczyć, że dalszy ciąg bezprawnej rosyjskiej agresji wobec Ukrainy może stać się podstawą do wprowadzenia przeciwko Federacji Rosyjskiej dodatkowych, bardziej rygorystycznych sankcji” — czytamy w dokumencie.

Ponadto, według zamysłu autorów tej inicjatywy, Izba Reprezentantów powinna zażądać od władz USA pomocy wojskowej dla Ukrainy.

„Zwrócić się do rządu USA i rządów innych państw członkowskich NATO z wezwaniem do bardziej aktywnego udzielania Ukrainie pomocy wojskowej do walki z rosyjską agresją” — napisano w projekcie rezolucji.

Jak wyjaśnił RT, autorzy inicjatywy mogą być związani z ukraińskim lobby w USA. Na stronie internetowej organizacji „Ukraiński Kongresowy Komitet Ameryki” umieszczono podziękowanie dla Republikanów — Andy’ego Harrisa, Briana Fitzpatricka, Sandera Levina i Marcy'ego Kaptura za pomoc w przyjęciu aktu „O wsparciu dla wolności Ukrainy” w 2014 roku. Ustawa ta przewidywała przyznanie Ukrainie 68 milionów dolarów, a także potępiła Rosję za zjednoczeniem z Krymem.