Rosja rozpoczęła dostawy myśliwców Su-35 do Chin

— Rozpoczęliśmy dostawy systemów S-300 do Iranu, okrętów podwodnych z napędem diesel-elektrycznym do Wietnamu. Zaczęliśmy realizować kontrakt na dostawy Su-35 do Chin – powiedział Czemezow na posiedzeniu Jednej Rosji w Dumie Państwowej.

© Sputnik. Ministry of defence of the Russian Federation Rosyjscy saperzy w Aleppo 8

Rosja i Chiny podpisały kontrakt na dostawy 24 myśliwców wielozadaniowych Su-35 generacji 4++ w 2015 roku. Odnośnik 4++ oznacza, że pod wieloma względami Su-35 przypomina myśliwce piątej generacji (z wyjątkiem m.in. technologii stealth i AESA).

Zdaniem wielu ekspertów rosyjski Su-35 może być poważnym przeciwnikiem dla F-15, Eurofighter i Rafale. Ten myśliwiec wyprzedza niektóre samoloty NATO piątej generacji.

Eksperci twierdzą też, że ta maszyna nie jest gorsza od najlepszych zachodnich myśliwców czwartej generacji, jeśli nie lepsza. Rozwijana prędkość i większe obciążenie bojowe umożliwiają jej na prowadzenie walki poza granicami widoczności. Z kolei zwrotność i środki walki radioelektronicznej pozwalają na unikanie pocisków wystrzelonych przez przeciwnika.