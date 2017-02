Biały Dom poradził „New York Times”, by przeprosił Trumpa

Dziennikarze nie zgodzili się z Spicerem.

Wcześniej w „New York Times” pojawił się artykuł o życiu Trumpa w Białym Domu pod tytułem „Trump i jego współpracownicy obmyślają nową strategię po nieudanych krokach”. Dziennik opisał, jak każdego wieczora prezydent siedzi w prywatnych pokojach w szlafroku i ogląda telewizję, a jego doradcy skarżą się, że Trump zbyt wiele czasu poświęca temu zajęciu.

Zdaniem Spicera artykuł jest „kwintesencją fałszywych wiadomości”, a dziennik powinien przeprosić prezydenta. – Jeśli zaczniemy od początku, to nie sądzę, by prezydent miał szlafrok. Na pewno go nie nosi – zapewnił rzecznik Białego Domu, który rozmawiał z dziennikarzami na pokładzie samolotu prezydenckiego.

— Ten artykuł do takiego stopnia zawierał nieścisłości i kłamstwa, że powinni przeprosić prezydenta. W nim były dosłowne, oczywiste błędy – dodał Spicer. Przedstawiciel Białego Domu ubolewał, że ludzie sięgają po „New York Times”, szukając informacji.

Natychmiast po słowach Spicera pracownicy gazety zamieścili na Twitterze zdjęcie Trumpa w szlafroku. Na fotografii prezydent wygląda jednak znacznie młodziej niż w rzeczywistości. Dziennik zapewnił, że – zgodnie z posiadanymi przez niego informacjami – Trump ma szlafrok w Białym Domu, jednak nie przedstawił dowodów, że go nosi.