Pentagon: Nie wygląda na to, że na granicy rosyjsko-ukraińskiej szykuje się coś większego

— Nie odnotowaliśmy zakrojonych na wielką skalę ruchów rosyjskich sił zbrojnych, które mogłyby świadczyć o tym, że jest to część czegoś większego. Doszło do nasilenia przemocy, ale obecnie nie mamy powodu, by myśleć, że jest to część szerszego problemu lub przygotowania do czegoś większego — ocenił Davis.