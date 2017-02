Imperium Romanowów na wyspach Kiribati

© REUTERS/ Mary McCartney Elżbieta II obchodzi 65. rocznicę swojego panowania

Biznesmen i były deputowany Bakow od lat szukał miejsca, gdzie mógłby wcielić w życie swój pomysł. Wcześniej brał pod uwagę takie miejsca jak Czarnogóra i Wyspy Cooka. Z władzami Republiki Kiribati skontaktował się najpierw syn biznesmena Michaił i pod koniec 2015 roku przedstawił władzom plan inwestycyjny swojego ojca.

Na trzech wyspach — Malden, Starbuck i Millennium, milioner i jego żona Maria chcą stworzyć „alternatywną Rosję" i wybudować infrastrukturę niezbędną dla biznesu i turystyki — podaje gazeta. Według ocen Bakowa realizacja projektów, dotyczących rozwoju wysp, zajmie od 10 do 15 lat, a do ich zagospodarowania zatrudnionych zostanie do tysiąca mieszkańców republiki.

„Naszą uwagę zwrócił wspaniały klimat Kiribati, duże i przestronne bezludne wyspy oraz mała liczba ludności, która, co oczywiste, skorzysta na naszej pomocy finansowej" — wyjaśnił Bakow.

Zgodnie z danymi rządu Kiribati i samego Bakowa, wyspy są bezludne i niezagospodarowane, a propozycja biznesmena jest największą inwestycją, jaką kiedykolwiek rozpatrywało to państwo wyspiarskie.

Na początku bieżącego roku prezydent republiki Taneti Mamau w asyście kilku ministrów osobiście udał się z kontrolą na wyspy. Według danych gazety decyzja o podpisaniu umowy zostanie podjęta po powrocie głowy państwa pod koniec lutego.

Pomimo tego, że wyspy mają być miejscem założenia nowego imperium Romanowów, Bakow nie spodziewa się migracji Rosjan na Kiribati — pisze Guardian. Jego zdaniem wyspy leżą za daleko od Rosji, a klimat równikowy „nie bardzo pasuje" jej mieszkańcom. Tym niemniej biznesmen liczy na inwestycje Rosjan.

Obecnie dynastię Romanowów reprezentują potomkowie Aleksandra II i wielkich książąt — Konstantina, Nikołaja i Michaiła Nikołajewiczów. Większość z nich mieszka w państwach Europy Zachodniej oraz w USA i należy do Domu Romanowów. Jednak jedna gałąź potomków Aleksandra II — Cyrylowicze, tworzą Rosyjski Dom Carski i zostali uznani przez dynastie europejskich monarchów.