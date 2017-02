„Zbrojenie syryjskiej opozycji nieco się skomplikowało”

„Jest to teraz o wiele trudniejsze zadanie… Okazaliśmy pomoc niewłaściwym ludziom” — powiedział Rubio w rozmowie z RIA Novosti, zapytany, czy poparłby zbrojenie syryjskiej opozycji. „Oni zostali zabici i zniszczeni i są to radykalne elementy, które zwiększyły swoje wpływy i możliwości” — dodał.

Rubio powiedział również, że był czas, kiedy strategia dostaw broni dla syryjskiej opozycji mogła być znacznie bardziej wydajna niż obecnie. Zauważył, że dziś nadal istnieją elementy na miejscu, z którymi Stany Zjednoczone mogą współpracować. Jego zdaniem one są „mniejsze i gorzej wyposażone, są też mniej zdolne, niż byśmy tego chcieli, aby były na tym etapie procesu”.

„Ja na samym początku tego konfliktu ostrzegałem, że ​​w tym czasie byli tam Syryjczycy, których mogliśmy wyposażyć, ale gdybyśmy tego nie zrobili, to najlepiej wyposażone i najbardziej efektywne grupy na miejscu stałyby się tymi zagranicznymi islamskimi radykałami, którzy przeniknęli do Syrii i właśnie tak też się stało, dlatego jest to trudniejsze” — wyjaśnił Rubio.

Prezydent USA Barack Obama 8 grudnia zniósł formalne ograniczenie na dostawy broni, amunicji i sprzętu wojskowego sojusznikom USA w walce z terroryzmem w Syrii. Wcześniej przedstawiciele USA już informowali o dostawach ograniczonych partii broni i amunicji dla syryjskiej opozycji.

Od 2014 roku Stany Zjednoczone prowadzą w Syrii naloty na ugrupowanie Państwo Islamskie bez zgody władz kraju. Ponadto w kraju działają grupy amerykańskich sił specjalnych, które pomagają w walce z terrorystami miejscowym siłom, które są poza kontrolą rządu Baszara al-Asada i które są wobec niego w opozycji. W szczególności są to tak zwane „Syryjskie Siły Demokratyczne” i szereg innych ugrupowań, dokładnej listy których Stany Zjednoczone nie publikują.