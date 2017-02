Amerykańska flota w stanie najwyższej gotowości

„Wszystkie siły stacjonujące na wodach Zatoki Perskiej znajdują się w stanie najwyższej gotowości" — oświadczył urzędnik.

„Gotowość to błędnie rozumiana koncepcja. Na przykład niegotowe okręty wojenne to okręty, które są w naprawie, przechodzą modernizację, albo okręty, na których dochodzi do zmian w załodze" — zauważył urzędnik i dodał, że nigdy nie bywa tak, by amerykańskie siły znajdowały się w stanie pełnej gotowości.

Relacje USA i Iranu uległy zaostrzeniu po dojściu do władzy administracji Trumpa. Amerykański prezydent oświadczył, że nie będzie taki „dobry" w stosunku do Iranu jak jego poprzednik Barack Obama. Nowy prezydent USA odnosi się krytycznie do porozumienia nuklearnego pomiędzy Iranem i „szóstką" międzynarodowych pośredników osiągniętego w 2015 roku.