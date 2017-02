"Asad: krwi rosyjskich żołnierzy nie da się przeliczyć na pieniądze"

Oczywiście, wsparcie wojskowe jest bardzo ważne. Ale jedna kropla krwi rosyjskiego żołnierza, który zginął na naszej ziemi — jest dla nas droższa niż jakiekolwiek wsparcie wojskowe. Tej krwi, rosyjskiej krwi, która została przelana na naszej ziemi, nie da się przeliczyć na pieniądze — podkreślił syryjski prezydent.

© Sputnik. Press service of the President of Syria Bashar al-Assad