NASA: rok życia w kosmosie odmładza komórki

Telomery Scotta Kelly’ego w kosmosie zaczęły się wydłużać, co może być związane z obniżonym spożyciem produktów żywnościowych oraz podwyższonym poziomem aktywności fizycznej na pokładzie MSK. Kiedy powrócił na Ziemię, telomery znów zaczęły się skracać. Co ciekawe, w listopadzie telomery zarówno Scotta, jak i Marca uległy znacznemu skróceniu, co może być związane z jakimś wydarzeniem w ich życiu rodzinnym” – powiedzieli przedstawiciele NASA, których słowa cytuje Space.com.

Telomery to końcowe odcinki chromosomów, chroniące je przed uszkodzeniem, stopniowo ulegające skróceniu podczas trwania życia organizmu. Skrócenie się telemerów do określonego punktu krytycznego przenosi komórkę w „tryb starzenia”, eliminując ją z pracy organizmu.

Innymi słowy, można mówić o tym, że życie w kosmosie z jakichś nieznanych na razie powodów prowadzi do tego, że proces starzenia komórkowego albo całkowicie się zatrzymuje, albo nawet odwraca się.

Scott Kelly i Marc Kelly, jak opowiedzieli przedstawiciele NASA, brali udział w ciekawym eksperymencie, w ramach którego lekarze amerykańskiej agencji kosmicznej próbowali ocenić, w jaki sposób życie na orbicie wpływa na zdrowie. Scott i Marc są bliźniakami jednojajowymi i ich życie układało się podobnie, ponadto, obaj są astronautami: to wszystko pozwala naukowcom na przeprowadzenie maksymalnie wiarygodnych badań.

Pobierając próbki krwi i innych tkanek przed i po rocznej „delegacji” na MSK, lekarze NASA porównali je i wyodrębnili kilka innych interesujących zmian, oprócz wydłużenia telomerów, które wywołało życie w kosmosie.

Na przykład, długie przebywanie w kosmosie, jak i podejrzewali wcześniej naukowcy, prowadzi do spowolnienia tempa kształtowania się kości, a także wywołuje niewielkie negatywne zmiany w prędkości i prawidłowości pracy pamięci. Oba te negatywne czynniki, jak podkreśla NASA, są niewystarczające do tego, aby wywołać poważne problemy zdrowotne podczas lotów na Księżyc lub Mars.

Jeszcze jednym ciekawym odkryciem było to, że życie w kosmosie może potęgować zapalenia, podwyższając poziom tłuszczy i hormonów w organizmie, a skład mikroflory w jelitach Scotta Kelly’ego znacznie zmienił się podczas życia na orbicie. Po tym, jak astronauta powrócił na Ziemię, wszystko wróciło do normy.

Co jeszcze ciekawsze, jednojajowi bliźniacy okazali się nieidentyczni z genetycznego punktu widzenia: rozszyfrowanie ich RNA i DNA udowodniło, że ponad 200 tysięcy sygnałowych RNA regulujących pracę różnych genów, mieszczą się w komórkach Scotta i Marca w różnych ilościach. Te różnice, jak zauważają naukowcy, mogły być wywołane zarówno nowopowstałymi mutacjami, jak i samym faktem przebywania w kosmosie. Co konkretnie sprawiło, że te różnice zaistniały, biolodzy obiecali odkryć podczas kolejnej analizy próbek.

Jak twierdzi NASA, końcowy raport o zdrowiu bliźniaków Kelly zostanie opublikowany w drugiej połowie roku w jednym z prestiżowych czasopism naukowych. Te dane i publikacje, jak wierzą naukowcy, pomogą NASA oraz całej ludzkości przygotować się do podróży na Marsa i inne planety.