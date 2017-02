Media opublikowały list organizatora zamachów 11 września do Obamy

W liście Muhammad twierdzi, że Waszyngton sam jest winny zamachów 9/11. Amerykańskie władze zapłaciły za swoją politykę zagraniczną, która „zabiła niewinne osoby na całym świecie" — twierdzi. Mohammad także pisze, że „to nie my rozpętaliśmy wojnę przeciwko wam" w dniu ataku terrorystycznego. Według niego to zrobili „wy sami i wasi dyktatorzy w naszym kraju".

W liście Muhammad zwraca się do Obamy jako „głowy węża" i prezydenta „państwa ciemiężenia i tyranii".

Opublikowany list jest datowany na styczeń 2015 roku. Początkowo strażnicy więzienni w Guantanamo odmawiali wysłania listu więźnia. We wrześniu tegoż roku jego adwokat poprosił sędziego o ingerencję, twierdząc, że oskarżony ma prawo zwrócić się do prezydenta. W konsekwencji sąd wojskowy wyraził na to zgodę.

W liście mężczyzna podkreśla, że nie boi się ani wyroku śmierci, ani kary dożywocia i „nigdy nie będzie ubiegał się o ułaskawienie".

„Z radością będę do końca życia sam w celi modlić się do Allaha i pokutować za wszystkie grzechy. Jeśli wasz sąd skaże mnie na karę śmierci, z jeszcze większą radością spotkam Allaha i proroków, zobaczę się ze swoimi przyjaciółmi, którzy byli niesprawiedliwie zabijani na całym świecie, oraz szejkiem Osamą bin Ladinem".

Urodzony w Kuwejcie Muhammad wymienia także przypadki ingerencji USA za granicą „od Iraku i Iranu po Wietnam i Hiroszimę".

Według słów jego adwokata zaczął pisać list jeszcze w 2014 roku, kiedy Izrael prowadził operację zbrojną w Strefie Gazy. Na początku listu osądzony pisze do Obamy, że nadal ma „ręce ubrudzone krwią naszych braci, sióstr i dzieci zabitych" w tym regionie.