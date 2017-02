Kto naruszył przestrzeń powietrzną Trumpa?

Według informacji amerykańskiej telewizji, do incydentu doszło w miniony piątek nad Florydą, kiedy Trump kierował się z Waszyngtonu do swojej posiadłości Mar-A-Lago.

„Samolot lecący równolegle do samolotu prezydenckiego powinien był zachować odległość co najmniej trzech mili morskich (ok. 5,5 km) od samolotu Trumpa" — podaje ABC.

Inne źródło przekazało, że załogi obydwu samolotów mogły „nawiązać kontakt wzrokowy". Jeszcze inne źródło odnotowuje, że w czasie lotu załogi statków powietrznych znajdowały się w stałym kontakcie z kontrolerem ruchu lotniczego, w związku z czym „nie było ryzyka zderzenia".

„Osoby oficjalne badają przyczyny incydentu i na pewno będą przesłuchiwać pilotów i kontrolerów lotu" — podaje amerykański kanał.

ABC nie precyzuje, jaki właściwie samolot zbliżył się do prezydenckiego samolotu, i na jaką odległość.