„Niezbadana strefa" - turystyka na Antarktydzie

„Na skraju naszej planety drzemie, niczym śpiąca królewna, ziemia, zakuta w błękit. Złowroga i piękna , tkwi w swej mroźnej drzemce, w szacie ze śniegu i mieniącego się ametystami i szmaragdami lodu" — tak pisał o Antarktydzie badacz Richard Byrd w 1947 roku.

Przez dłuższy czas panowało przekonanie, że nienadający się do zasiedlenia przez człowieka szósty kontynent może być jedynie miejscem prowadzenia badań naukowych. Jednak po upływie pół stulecia podróże do Antarktydy stają się popularnym kierunkiem w turystyce, chociaż ograniczają je surowe wymagania dokumentów prawa międzynarodowego, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa turystów oraz odpowiedzialności ekologicznej.

Zagospodarowanie turystyczne najbardziej zagadkowego kontynentu rozpoczęto w latach 70. minionego stulecia, gdy startowały pierwsze loty wycieczkowe z Australii i Nowej Zelandii. Aktywny rozwój tego kierunku przypada na początek lat dwutysięcznych — coraz więcej statków zaczęło oferować wyprawy na wybrzeże Antarktydy. Statki pasażerskie podczas podróży cumują do brzegów wysp i samego lądu, dziki czemu turyści mają możliwość wyjścia na brzeg na spacer, aby podziwiać fantastyczne krajobrazy i świat zwierząt.

Turystom imponuje nie tylko możliwość zobaczenia na żywo pingwinów królewskich i fok — odwiedzenie nietykalnych miejsc, odkrytych przez człowieka zaledwie dwieście lat temu, przypomina w czymś lot kosmiczny. Jest to najzimniejszy kontynent na Ziemi, temperatura tu może spadać do 80 stopni Celsjusza poniżej zera. Tak samo zimno jest na Marsie — powiedział przewodnik Dmitrij Banin.

Wiatry na Antarktydzie także należą do najsilniejszych na naszym globie i potrafią osiągać prędkość od 30 do 70 metrów na sekundę. Prawie cały ląd — a mówiąc dokładniej — 98% powierzchni — pokrywa powłoka lodowa, której przeciętna grubość wynosi 1,600 m.

Obecnie wyprawy morskie do Antarktydy oferuje kilkadziesiąt biur podróży w różnych krajach, w tym również w Rosji. Mają do dyspozycji około 25 — 27 statków, które potrafią przewozić na pokładach blisko sto osób. Według Aleksieja Nazarowa, kapitana statku polarnego Plancius, należącego do jednej z czołowych spółek zajmujących się organizacją wypraw do Antarktydy, praktycznie wszystkie spółki budują obecnie nowe statki specjalne przeznaczone do ekstremalnych wypraw turystycznych w warunkach polarnych. Według obliczeń kapitana Nazarowa w przyszłym sezonie na trasy wyruszy dziewięć nowych wycieczkowców. Obecnie niektóre rosyjskie biura podróży opracowują warunki i wytyczają trasy programów antarktycznych, które już wkrótce zostaną zaoferowane klientom.

Oczywiście tak niezwykła podróż, i to w tak surowych warunkach, nie może być tanim przedsięwzięciem. Koszty wypraw zaczynają się od pięciu tysięcy dolarów za kilkudniową żeglugę, jeśli punktem wyjściowym podróży jest argentyńska Ushuaia — najdalej wysunięte na południe miasto na naszym globie. Jednakże ci, którzy zechcą na własne oczy zobaczyć daleki kontynent, o którym marzyli w dzieciństwie, czytając powieści przygodowe, zgodzą się chyba na pewne oszczędności, aby zgromadzić niezbędną kwotę. Spełnienie marzeń jest tego warte…