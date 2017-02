Genetycy z Rosji nauczyli się wirtualnie testować lekarstwa na raka

© AFP 2016/ FRED DUFOUR Drukowanie lekarstw we własnym domu? Za parę lat to będzie możliwe!

„Opisaliśmy biologiczne procesy, które odbywają się wewątrz człowieka. Do naszej platformy włączyliśmy nie tylko wyniki badań fundamentalnych z literatury, ale i opis matematyczny. Dla nas komórki, cytokiny, białka i preparaty to zmienne, a odporność to skomplikowany system równań. De facto odtworzyliśmy układ odpornościowy człowieka na komputerze” – opowiedział kierownik projektu Oleg Demin, którego cytuje służba prasowa instytutu.

W ostatnich latach biolodzy molekularni i lekarze zaczęli pokładać duże nadzieje w tzw. immunoterapii przy walce z rakiem, alergiami, cukrzycą i innymi trudnymi do wyleczenia chorobami. To bardzo prosta terapia: naukowcy próbują skierować działanie układu odpornościowego człowieka przeciwko komórkom rakowym, wykorzystując różnego rodzaju antyciała, żywe mikroby i szereg innych zaskakujących „przynęt”.

Problem immunoterapii polega na tym, że tego typu „tresura” układu odpornościowego możliwa jest tylko poza granicami organizmu, w probówkach i specjalnych kulturach komórkowych. To znacznie obniża możliwość ich zastosowania i stwarza dodatkowe zagrożenie dla zdrowia pacjenta, a w niektórych przypadkach immunoterapia po prostu nie działa i nie zostaje potwierdzona na późnych stadiach testów klinicznych.

© AFP 2016/ Christof Stache Piwo lekarstwem na alzheimera

Często na takie porażki, jak podkreślają specjaliści z Instytutu Biologii Systemowej, wpływają indywidualne cechy ukłądu odpornościowego, które mogą zmusić lekarzy do błędnego wyboru dla testów mniej efektywnych wersji immunoterapii, działających w przypadku niewielkiej liczby pacjentów i bezużyteczne dla pozostałych.

Demin i jego zespół znaleźli sposób, aby uniknąć tego typu porażek, tworząc komputerowy analog układu odpornościowego człowieka, przy pomocy którego można przewidzieć, czy lekarstwo będzie działać, czy nie. Ten program, który naukowcy nazwali Immune Response Template (IRT), opisuje zachowanie układu odpornościowego na najniższych poziomach, przekładając na język matematyki wszystkie współdziałania między immunoterapią a żywymi komórkami odpowrnościowymi.

Wszystkie te formuły, jak opowiadają naukowcy, były wyprowadzone na bazie tego, jak komórki odpornościowe współdziałają z otoczeniem i patogenami. Na przykład, przy opracownaiu IRT naukowcy korzystali z danych o tym, jak wirus zapalenia wątroby tłumi pracę określonych komórek odpornościowych i nie daje im zniszczyć zarażonych komórek wątroby.

Kompleks programowy, jak twierdzą jego konstruktorzy, pozwoli na przyspieszenie cyklu opracowania i testowania immunoterapii, prowadząc tysiące testów na wirtualnych „pacjentach” jednocześnie, różnicując właściwości wirtualnego układu odpornościowego.

Jak informuje służba prasowa instytutu, technologia już została nabyta przez kilka dużych firm farmaceutycznych, a jej opis naukowy został przedstawiony na kilku międzynarodowych konferencjach. Zdaniem Demina, jego opracowanie stanie się wielkim krokiem na drodze do tego, aby rozpatrywać ciało człowieka jako gigantyczny program biologiczny, który można będzie tak samo łatwo modyfikować, jak zwyczajny program komputerowy.